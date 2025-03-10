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當選自由黨黨魁 卡尼將出任加拿大新總理 準備應對川普關稅大戰

編譯陳韻涵／綜合報導
前英格蘭央行和加拿大央行行長卡尼9日當選加拿大自由黨黨魁，將出任下任加拿大總理，與川普在關稅上打交道。(路透)
前英格蘭央行和加拿大央行行長卡尼9日當選加拿大自由黨黨魁，將出任下任加拿大總理，與川普在關稅上打交道。(路透)

加拿大執政的自由黨(Liberal Party)9日票選前央行總裁卡尼(Mark Carney)成為新黨魁，他將在過渡期後接替杜魯多(Justin Trudeau)的總理職務；在加拿大與美國的貿易戰可能削弱加拿大經濟之際，卡尼將帶領加拿大應對美國總統川普的關稅威脅。

路透報導，執政九年多的杜魯多失去民意支持且面臨黨內逼宮，今年1月宣布將辭去自由黨的黨魁和總理職務，自由黨隨即籌畫黨魁選舉。

卡尼以超過85%票數勝選

杜魯多內閣中，約66%成員公開支持卡尼，而該黨具投票資格的黨員約40萬人；加拿大廣播公司(CBC)報導，卡尼9日以超過85%的壓倒性票數勝選，即刻成為自由黨新黨魁，而加拿大副總理及財政部長方慧蘭(Chrystia Freeland)的得票率僅8%。

加國首位無政治背景總理

59歲卡尼曾任加拿大央行總裁，但未當過民選職位或國會議員，如今即將成為該國史上首位不具備真正政治背景的總理。

有線電視新聞網(CNN)分析，卡尼將領導自由黨應對下一次聯邦選舉，這場選舉必須在10月前舉行，但也可能大幅提前；屆時，卡尼將面臨保守黨的激烈競爭，保守黨目前享有民意優勢。

過渡時期杜魯多續任總理

卡尼即起接替黨魁職務，但杜魯多暫時仍會繼續擔任加拿大總理，過渡期會持續多久還不清楚，直到卡尼準備好接替總理職務；彭博(Bloomberg)報導，杜魯多曾表示無意擔任過渡政府看守者，一旦選出新黨魁，將盡速交棒。

卡尼的首要挑戰是美加關係惡化，川普不斷指責加拿大未能有效阻止非法移民和強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)進入美國，揚言要把加拿大變成美國第51個州，並對加拿大進口商品徵收高額關稅。

卡尼矢言對美徵報復性關稅

卡尼在投票結果出爐後的首次演說中，提及加美緊張情勢，稱加拿大政府將「與可靠的貿易夥伴建立嶄新貿易關係」，矢言對美國徵收報復性關稅，「直到美國人尊重我們」。

卡尼9日在自由黨大會上表示，「新威脅需要新想法和新計畫」，抨擊川普政府的關稅計畫，並說「他正在攻擊加拿大的家庭、勞工和企業，我們不能讓他得逞；貿易跟冰上曲棍球一樣，加拿大都會贏」。 

美加政治角力2月下旬燒進「四國冰球對抗賽」賽場，兩國球迷在雙方國歌播放期間發出噓聲；開賽九秒內，美加球員三度打架；決賽最終由加拿大以三比二奪冠，杜魯多賽後第一時間推文諷刺川普，炫耀加拿大的勝利。

加拿大 杜魯多 關稅

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