德媒：美增關稅 歐盟、中國「共同利益」漸走近

歐盟和中國的關係不止日漸回溫，就連遭擱置多年的「中歐全面投資協定」也可能「敗部復活」。圖為歐盟執委會主席范德賴恩1月在達沃斯世界經濟論壇上。（美聯社）

在美國關稅 威脅下，德媒報導，在同樣面臨美國關稅威脅的情況下，歐盟 和中國正在走近。歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）表示，歐洲與中國「有許多共同利益」。歐盟執委會主席范德賴恩稍早也表示，希望再次「培養和深化」與中國的關係。因此，遭擱置多年的「中歐全面投資協定」可能「敗部復活」。

德國明鏡周刊報導，過去四年，在前美國總統拜登政府的壓力下，歐盟不斷與中國發生衝突。自從美國現任總統川普對俄烏衝突採取與歐洲不一致的立場，並以關稅威脅歐盟以來，歐盟和中國走近了。

報導稱，不久前，中國還被比利時布魯塞爾視為全球經濟的「壞孩子」。范德賴恩去年7月在提到中國時使用「更具侵略性的態度」和「不公平的經濟競爭」等措辭。「然而，六個月後，她表示希望再次『培養和深化』與中國的關係。」

報導說。在今年1月舉行的達沃斯世界經濟論壇上，范德賴恩表示在可能的情況下，可以擴大與中國的互利貿易和投資關係。

環球時報評論稱，讓德媒做出如此分析的證據是歐盟貿易專員訪問北京的計畫。此前，香港南華早報披露了這一消息，但歐盟與中方並未證實。明鏡周刊1日稱，已獲得歐盟發言人的證實。

與此同時，朗格呼籲重新重視與中國的對話，「我們與中國在氣候保護和國際貿易方面有許多共同利益。」他說，「我們不能忽視14億人口的市場。」

報導認為，中歐之間在貿易上存在一些分歧不是問題。比如去年秋季以來，歐洲對進口自中國的電動汽車加徵關稅，雖然談判很艱難，但雙方也並非不能達成最終協議。

另據德國商報日前報導，朗格在范德賴恩訪印討論經貿合作後表示，歐盟與中國於2020年達成的「中歐全面投資協定」「可能重新回到議程上」。

明鏡周刊稱，中國汽車製造商計畫在歐洲生產，歐盟工業界又希望與中國競爭對手建立合資企業，以便獲取技術利益。報導援引朗格的話說：「如果能確保在歐洲創造足夠附加值，我們就應該為此類合作掃清道路。」