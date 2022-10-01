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北韓一旦用核武 南韓總統：將堅決採取壓倒性應對措施

編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅，攝於1日。（Getty Images）
南韓總統尹錫悅，攝於1日。（Getty Images）

南韓韓聯社1日報導，南韓國防部舉行第74屆南韓國軍日紀念儀式。尹錫悅總統出席致詞時表示，北韓一旦動用核武，韓美同盟與南韓軍方將堅決採取壓倒性的應對措施。

報導寫道，北韓開發核武是對國際核不擴散體系的正面挑戰。尹錫悅總統提及北韓近日為核武立法，指出此舉嚴重威脅到南韓穩定繁榮，並強調南韓軍方「將維持穩固的戒備態勢，不論北韓發起任何挑釁和威脅，都將捍衛國民生命與財產安全」。

尹錫悅總統同時表示，南韓將加強韓美兩軍的軍事演練和演習，打造能夠強力應對北韓挑釁和威脅的「行動同盟」。南韓軍方將盡快建構能夠壓倒打擊北韓核武威脅的「南韓型三軸體系」，全面增強對北韓的偵查監視與打擊能力。

就在南韓準備迎接國軍日的前幾個小時，北韓向東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈，這也是平壤當局一周內四度發射飛彈。根據南韓聯合參謀本部（JCS）研判的數據，此次發射的飛彈射程可覆蓋舉行南韓國軍日紀念儀式的忠清南道雞龍台陸海空聯合基地，而北韓在南韓國軍日發射彈道飛彈亦實屬罕見之舉。

韓聯社引述分析指出，北韓此次武力示威是針對南韓、日本和美國前一天在東海（日本海）海域聯合實施反潛演習而來。亦有分析認為，南韓國防部因應南韓國軍日舉辦大規模紀念儀式，並展示「南韓型三軸體系」等尖端武器，北韓可能對此發起挑釁。

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