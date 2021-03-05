紐西蘭連3強震 海嘯警報遠及日本

紐西蘭北島外海當地時間5日凌晨2時27分發生規模7.3強震。(取材自美國地質調查局)

紐西蘭北島外海今天凌晨陸續發生3起強震，規模分別為7.3、7.4和8.1，國家緊急事務管理局稍早下令要求數以萬計居民逃往高處避難；不過當局目前已解除沿海大範圍地區的撤離命令，宣布「最大波浪潮已經過去」。

紐西蘭第一次強震發生在5日凌晨2點30分左右，最初通報規模7.3，稍後下修為6.9，紐西蘭全國逾6萬人感受到地震 搖動，許多人形容震感「強烈」。

第一次強震發生後，紐西蘭國家緊急事務管理局立刻發出海嘯警告，預測某些海岸會有破壞性海嘯，較小的海浪最遠可能會傳到日本、俄羅斯 、墨西哥 和南美海岸，並在第三次強震發生後，下令沿海地區居民撤離。

海嘯警報範圍包含島灣（Bay Of Islands）至旺阿雷（Whangārei）、馬他他（Matata）至托拉加灣（Tolaga Bay），包括華卡塔尼（Whakatane）、奧波蒂基（Opotiki）和大巴里爾島（Great Barrier Island）。

影片說明：直播受訪遇地震 紐西蘭總理超淡定

來源：Guardian News

紐西蘭國家緊急事務管理局同時透過推特示警，蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也在臉書、Instagram發文說：「希望那裡的人們都平安，尤其是東海岸地區充分感受到地震威力的地區。」

目前尚未傳出這三起強震造成的死傷或災害報告。