俄羅斯彈道飛彈轟基輔 5小時射40枚 開戰後最大規模之一

烏克蘭空軍指，俄軍彈道飛彈從北部、東部、東南部等多個方向襲擊基輔，市內多區建築物起火。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基 19日說，俄羅斯 自18日晚間至19日凌晨，發射彈道飛彈 攻擊烏克蘭首都基輔市、東北部城市哈爾科夫等地，烏克蘭官員稱，截至19日晚，本輪襲擊造成基輔市一人死亡、16人受傷；哈爾科夫市四人死亡、19人受傷。美國有線電視新聞網（CNN）同日報導說，這是自俄國2022年2月入侵烏克蘭以來，發動的最大規模彈道飛彈攻擊之一。澤倫斯基並在社群媒體上發聲，急切呼籲國際盟友提供更多防空系統支援。

綜合路透、BBC、俄羅斯衛星通訊社報導，基輔市晚間接連傳出猛烈爆炸聲，俄軍在5小時內密集發射了約40枚飛彈。烏克蘭空軍指稱，俄國這波攻擊共動用41枚不同型號的飛彈及125架無人機，這些飛彈從該市以北和以東等多個方向來襲，發射地點來自俄國的布揚斯克州及庫斯克州，包含十枚「鋯石」高超音速（極音速）飛彈，使該市多個行政區的建築物受損嚴重；烏軍共成功攔截18枚飛彈與108架無人機。

烏克蘭國家緊急服務部門19日發布照片顯示，一名搜救隊員在基輔近郊布查一處遭俄軍空襲起火的物流設施和倉庫滅火。（法新社）

基輔市長克里契科表示，集合住宅建築物、倉庫、超市和宿舍等受損，有三人重傷。該市西部有緊急救援人員在仍在冒煙的瓦礫堆中，搜尋可能的倖存者，並撲滅被轟炸建築物的火勢。自稱伏拉德的男性居民餘悸猶存地說，爆炸發生時他人正好在建築物內，陽台門被炸飛而砸中他頭部。

俄羅斯國防部表示，俄軍打擊的目標是烏克蘭軍事工業企業和物流中心。在此之前，烏克蘭數百架遠程無人機18日攻擊俄羅斯最大電子商務網站、被比喻為「俄版亞馬遜」的「野莓」（Wildberries）物流中心坐落莫斯科州和坦波夫州（Tambov）的貨倉，導致八死逾80傷，澤倫斯基指控受襲貨倉是被用作供應生產無人機和導航儀器等受制裁零部件的「重要後勤設施」。

澤倫斯基19日稱，推動反彈道飛彈工作是當務之急。俄羅斯近來頻頻對基輔發動大規模攻擊，與此同時，烏克蘭卻陷入缺乏防空飛彈的困境。美國總統川普(Donald Trump)先前表示，他準備授權烏克蘭生產愛國者(Patriot)防空飛彈，有望加強基輔抵禦俄軍空襲的能力。不過這項政策的實施時間和細節至今仍不明朗。

另據中央社引述法新社報導，烏克蘭海軍19日表示，俄羅斯對一艘土耳其擁有、載運穀物的貨輪發動飛彈攻擊，造成五名船員死亡，另有五人失蹤。烏克蘭海軍在聲明中表示：「這又是俄羅斯針對毫無武裝、懸掛外國國旗，而且完全不具軍事威脅的平民船隻所發動的蓄意攻擊。」