開戰以來規模最大 俄48枚彈道飛彈空襲基輔 至少1死16傷
美國CNN報導，烏克蘭當局表示，俄軍18日深夜至19日清晨發動俄烏開戰以來規模最大的彈道飛彈襲擊。
烏克蘭空軍表示，俄軍「對烏克蘭發動大規模聯合打擊，使用無人機和多種空射與陸射飛彈」，主要目標是首都基輔。烏克蘭代理外交部長西比哈表示，俄國發射「約48枚沿彈道軌跡飛行的飛彈」，並稱「這是開戰以來俄軍彈道飛彈發射數量最多的一次空襲」，已知基輔有1死16傷。
身處基輔的CNN記者表示，他們徹夜聽見爆炸聲。一位CNN記者說，基輔在19日上午瀰漫濃濃煙味，空襲警報還沒有解除。
烏克蘭總統澤倫斯基表示：「敵軍發射超過40枚各類飛彈，多數瞄準基輔，還發射120架無人機。」
烏克蘭空軍說，防空系統「擊落或摧毀126個目標，包括18枚飛彈和108架無人機」。
基輔地面出現巨大彈坑，建築物外牆被燒焦。烏克蘭國家緊急服務部門表示，基輔有5個行政區通報遭到空襲，已知共有1死16傷。
澤倫斯基說：「防禦彈道飛彈襲擊是我們始終不變的優先要務。我們每天都要攔截飛彈，我非常感謝每位認真對待協議、並確保交付反彈道飛彈防禦能力的夥伴。」
烏克蘭當局指出，這是俄烏開戰以來規模最大的彈道飛彈襲擊，俄軍在深夜至清晨對基輔發動大規模聯合打擊，顯示攻勢強度明顯升高。 烏方表示，俄軍動用了約48枚沿彈道軌跡飛行的飛彈，並搭配120架無人機，以及多種空射與陸射飛彈，主要目標集中在首都基輔。 基輔有5個行政區通報遭空襲，地面出現巨大彈坑、建築外牆燒焦，已知造成1人死亡、16人受傷，空襲警報至19日上午仍未解除。
精華 FAQ
烏克蘭當局指出，這是俄烏開戰以來規模最大的彈道飛彈襲擊，俄軍在深夜至清晨對基輔發動大規模聯合打擊，顯示攻勢強度明顯升高。
烏方表示，俄軍動用了約48枚沿彈道軌跡飛行的飛彈，並搭配120架無人機，以及多種空射與陸射飛彈，主要目標集中在首都基輔。
基輔有5個行政區通報遭空襲，地面出現巨大彈坑、建築外牆燒焦，已知造成1人死亡、16人受傷，空襲警報至19日上午仍未解除。
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