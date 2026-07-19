開戰以來規模最大 俄48枚彈道飛彈空襲基輔 至少1死16傷

7月19日在烏克蘭基輔街頭市場附近的俄羅斯飛彈襲擊現場，當地居民正在清理殘骸和變質的食物。（歐新社）

美國CNN報導，烏克蘭 當局表示，俄軍18日深夜至19日清晨發動俄烏開戰以來規模最大的彈道飛彈 襲擊。

烏克蘭空軍表示，俄軍「對烏克蘭發動大規模聯合打擊，使用無人機和多種空射與陸射飛彈」，主要目標是首都基輔。烏克蘭代理外交部長西比哈表示，俄國 發射「約48枚沿彈道軌跡飛行的飛彈」，並稱「這是開戰以來俄軍彈道飛彈發射數量最多的一次空襲」，已知基輔有1死16傷。

身處基輔的CNN記者表示，他們徹夜聽見爆炸聲。一位CNN記者說，基輔在19日上午瀰漫濃濃煙味，空襲警報還沒有解除。

烏克蘭總統澤倫斯基表示：「敵軍發射超過40枚各類飛彈，多數瞄準基輔，還發射120架無人機。」

烏克蘭空軍說，防空系統「擊落或摧毀126個目標，包括18枚飛彈和108架無人機」。

基輔地面出現巨大彈坑，建築物外牆被燒焦。烏克蘭國家緊急服務部門表示，基輔有5個行政區通報遭到空襲，已知共有1死16傷。

澤倫斯基說：「防禦彈道飛彈襲擊是我們始終不變的優先要務。我們每天都要攔截飛彈，我非常感謝每位認真對待協議、並確保交付反彈道飛彈防禦能力的夥伴。」