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AI造假戰爭影片逼真 俄羅斯藉此動搖烏克蘭士氣

中央社赫爾辛基17日專電
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俄羅斯利用人工智慧（AI）製作的烏克蘭戰爭宣傳影片變得愈來愈逼真。（路透）
俄羅斯利用人工智慧（AI）製作的烏克蘭戰爭宣傳影片變得愈來愈逼真。（路透）

俄羅斯利用人工智慧（AI）製作的烏克蘭戰爭宣傳影片變得愈來愈逼真。AI影像辨識專家指出，這類造假影片在社群平台大量流傳，意圖營造烏軍士氣低落與戰局混亂的印象，進而影響烏克蘭民眾及盟國對戰爭的認知。

成立於2018年、總部位於荷蘭阿姆斯特丹的Sensity AI，是專攻「AI影像資安防護」的科技公司。創辦人卡瓦利（Francesco Cavalli）在接受芬蘭國家廣播公司（Yle）採訪時表示，根據調查，約兩年前開始注意到相關趨勢。

由於多支影片的拍攝風格、用詞與情境高度相似，研究團隊懷疑背後有統一操作來源；後續蒐集的多方證據顯示，這些假影音多由俄國官方主導。

根據Sensity的報告分析，相關AI宣傳影片大致可分為7種類型，其中最常見的是假扮烏克蘭士兵發言。影片中的人物通常抱怨前線條件惡劣、無法與指揮系統聯繫，甚至指控軍方高層無能，藉此製造部隊混亂與潰敗的印象。

卡瓦利指出，這些影片鎖定3種對象。對前線以外的烏軍士兵而言，可能誤判鄰近部隊正在潰散；對烏克蘭平民來說，士兵抱怨、痛批政府與軍方領導的畫面看多了，支持戰爭的意志恐遭削弱；對其他受眾，影片刻意呈現的貪腐、混亂與絕望，目的則是動搖各國援烏的決心。

調查還發現，假影片已建立相當固定的擴散模式，通常先發布在抖音（TikTok），接著迅速被轉貼至俄羅斯與烏克蘭廣泛使用的Telegram頻道，之後再由媒體、網紅與軍武部落客加以評論與放大，最後擴散到Facebook、X、Instagram與YouTube等平台。

卡瓦利認為，TikTok之所以成為第一站，是因為其內容審核相對寬鬆，較易快速累積流量。當影片已被大量轉傳後，即使平台刪除部分內容，也難以阻止後續擴散。

深偽（Deepfake）影片辨識難度也正在提高。卡瓦利說，傳統Deepfake影片仍可能出現眼睛移動不自然等破綻，但完全由AI生成的影片愈來愈難辨認。觀察士兵頭盔與制服細節、火焰與水流的變化，以及人物移動是否連貫，仍是目前較有效的判斷方法。而且，造假影片多半採取最陽春的取景，讓一名士兵定點對著鏡頭說話，藉此減少破綻。

他指出，AI宣傳認知戰並不限於俄烏戰爭，隨著生成式AI工具普及，製作假影片的成本大幅降低，其他國家與政治勢力也可能仿效類似手法。

卡瓦利呼籲，社群平台至少應要求AI生成內容加註明顯標示，同時各國也需要更完善的數位法規，以遏止人工智慧遭有心人士濫用。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 主要目的是進行認知作戰，透過偽裝成烏軍士兵發言，散播前線潰敗、指揮混亂與士氣低落的印象，進一步影響烏克蘭民眾與外界對戰局的判斷。

  • 研究人員發現多支影片在拍攝風格、用詞與情境上高度相似，後續再結合其他證據，推測這些內容多半由俄國官方或其相關單位主導製作與散布。

  • 因為完全由AI生成的影像破綻愈來愈少，傳統不自然動作不一定出現；目前可觀察頭盔、制服、火焰、水流與人物動作是否連貫，並留意內容是否過度單一。

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