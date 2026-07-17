反對俄羅斯重返奧運 歐盟9國擬暫停金援國際奧會

AI重點 文章重點整理： 重點一： 9個歐盟國家聯名反對俄羅斯重返2028年奧運。

9個歐盟國家聯名反對俄羅斯重返2028年奧運。 重點二： 運動部長籲歐盟研議暫停違反價值組織的金援。

運動部長籲歐盟研議暫停違反價值組織的金援。 重點三：信中指俄白持續侵烏，運動不應脫離人權原則。

國際奧會（IOC）日前宣布解除部分限制，允許俄羅斯 參與2028年洛杉磯奧運 。九個歐盟 成員國的運動部長發表聯合公開信，要求歐盟研議必要措施，確保行為不符歐盟價值的組織，無法獲得歐盟的財政支持。

這一份措詞強硬的公開信由瑞典、愛沙尼亞、荷蘭、立陶宛、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、芬蘭和丹麥等九個歐盟成員國的運動部長聯名發布，並署名給歐盟體育專員米卡雷夫（Glenn Micallef）。

這份公開信稱，即便歐洲聯盟及其他國家的運動部長一再呼籲，在俄羅斯結束對烏克蘭的侵略戰爭之前，不應允許俄羅斯和白俄羅斯的運動員、教練、裁判及官員參與國際體育賽事，然而國際奧林匹克委員會（IOC）以及某些國際體育組織卻選擇了不同的道路。

信中強調，烏克蘭的運動員無法在平等的條件下訓練與備戰。許多人流離失所或挺身保衛自己的國家與同胞。當成千上萬無辜的烏克蘭人失去生命的同時，運動持續被俄羅斯和白俄羅斯政權工具化。在這樣的背景之下，任何主張「運動與政治應分開」的言論都毫無說服力。

這封公開信強調，尊重人權、法治以及各國之間的和平關係，是支撐國際體育與奧林匹克運動的核心原則。對於某些國際組織的決定與這些基本價值未保持一致，表達嚴重的關切。這些做法顯然違背歐盟創立的基本價值。

九個國家的運動部長在信中敦促歐盟執委會，在尊重體育組織自主權的同時研議必要措施，以確保行為不符歐盟價值的組織，無法獲得歐盟的財政支持。

這封信件稱，「必須研議這類措施，著實令人遺憾」，同時強調在這些組織重新展現承諾基本原則之前，應持續暫停其獲取歐盟資金及相關權益的管道。

另外，預定20日卸任的英國首相施凱爾16日赴基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基會談，強調英國對烏克蘭的承諾不會隨著他卸任而結束，過去兩年雙方建立的夥伴關係、多邊聯盟和各項支持都是以「延續多年」為出發點。

施凱爾發布聲明提到，就任首相時，他知道英國不能僅是「此時此刻」與烏克蘭同在，而是必須協助打造得以確保烏克蘭長期安全與成功的基礎。過程中，英國帶動其他國家一起行動，施凱爾對英國的貢獻感到自豪。

他強調，與烏克蘭的合作、支援烏克蘭的工作將持續下去；英國對烏克蘭堅不可摧的支持將是長長久久。