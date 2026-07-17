俄核廠總工程師遭烏無人機襲擊亡 歐洲電價恐飆漲

位在烏克蘭南部，目前由俄羅斯控制、歐洲最大的核電廠札波羅熱核電廠，其總工程師近日遭烏克蘭無人機炸死，嚴重威脅核安全。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 札波羅熱核電廠總工程師遭烏克蘭無人機襲擊身亡。

札波羅熱核電廠總工程師遭烏克蘭無人機襲擊身亡。 重點二： 事件再度升高核安疑慮，恐衝擊歐洲電力供應與電價。

事件再度升高核安疑慮，恐衝擊歐洲電力供應與電價。 重點三：俄方指控烏軍與西方，IAEA譴責攻擊但未點名責任方。

隨著歐洲最大核電廠——札波羅熱核電廠 （Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）總工程師雅科夫列夫（Alexander Yakovlev）日前遭遇烏克蘭 無人機襲擊身亡，該地區的核安疑慮再度急遽升溫。俄羅斯 國家原子能公司（Rosatom）負責人已證實此項消息，聯合國國際原子能總署（IAEA）隨後發表譴責，這類攻擊不可接受，嚴重威脅核安全，但沒有具體提及烏克蘭。

綜合路透等媒體報導，若核設施因管理高層遇害或基礎設施遭直接破壞而降載或停機，將導致烏克蘭乃至鄰近地區的電力供應面臨嚴峻缺口。此外，歐洲能源市場對地緣政治與核能設施的危機極度敏感，電網若不穩定，極易連帶推升天然氣等替代能源的需求，恐會造成電價飆漲。

位於烏克蘭東南部的札波羅熱核電廠擁有六個反應爐，為目前歐洲規模最大的核電廠。在2022年初俄烏戰爭爆發後不久，該廠便遭俄羅斯軍隊占領並控制至今。自被占領以來，俄烏雙方經常互相指責對方採取危害核能安全的軍事行動，而核電廠多數工作人員所居住的恩內爾霍達爾市（Enerhodar），也成為衝突中常見的襲擊目標。

報導指出，襲擊發生於15日上午。札波羅熱核電廠總工程師雅科夫列夫當時所乘坐的汽車，遭烏克蘭無人機襲擊，雅科夫列夫與隨行司機當場遇難。札波羅熱核電廠隨後發表聲明指出，雅科夫列夫致力於核能事業，在該核電廠工作已超過20年，每日負責確保核電廠的安全運行。核電廠強調，殺害負責確保核安全的人員，是有企圖地危及整個核電廠的安全運行，而俄羅斯、烏克蘭乃至整個歐洲數百萬人的生命安全，皆高度仰賴該廠的核安全。

針對這起襲擊，Rosatom總裁利哈喬夫（Alexei Likhachev）公開指責西方國家。他表示，西方國家未能對核電廠近期遭受的襲擊做出反應，這在客觀上助長烏克蘭政府恐怖主義的升級。同時，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）在社群媒體上發文，強烈要求IAEA及其他相關國際機構必須徹查此事件，並公開譴責烏克蘭的行徑。俄羅斯外交部亦發表聲明強調，在總工程師遇襲身亡的背景下，烏軍在核電站周邊活動所帶來的危險性，已比以往任何時候都更加顯著。

根據《日內瓦公約》及其附加議定書，含有危險力量的工程和裝置（如核電站）應受到特殊保護，不應成為攻擊目標，針對非軍事的核工業高階技術人員進行斬首行動，在國際法理上極易被定性為「恐怖主義行為」或「戰爭罪」；此外，這可能導致西方盟友在對烏克蘭提供軍事與技術援助時面臨更嚴苛的道德與法律審查。若證實烏軍將西方提供的技術或無人機用於針對特定核能平民專家的暗殺，恐將引發西方輿論的強烈反彈，甚至動搖援助的政治基礎。。

土耳其政治評論員表示，雅科夫列夫的遇難「或將改變俄烏衝突的性質」，並可能產生嚴重的政治和國際法律後果。他強調，如果此事件被證實是針對核工業雇員的有針對性攻擊，此類行動將不可避免地引發國際社會對於核基礎設施安全問題的進一步高度關注。