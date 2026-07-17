澤倫斯基突撤換上任半年有功防長 烏人罕見反政府示威

烏克蘭民眾16日在基輔抗議烏克蘭總統澤倫斯基撤換國防部長費多羅夫，高舉「把費多羅夫還來」標語牌。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 澤倫斯基突撤換任半年防長費多羅夫，引發基輔等多地罕見抗議。

澤倫斯基突撤換任半年防長費多羅夫，引發基輔等多地罕見抗議。 重點二： 外界指其與軍方高層不合、動員不彰，且改革觸怒軍火承包商。

外界指其與軍方高層不合、動員不彰，且改革觸怒軍火承包商。 重點三：費多羅夫因無人機與機器人作戰成名，被視為可能威脅澤倫斯基。

英國BBC報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 15日宣布撤換上任半年的國防部長費多羅夫，烏國多個城市16日爆發抗議，反對澤倫斯基的決定。烏克蘭媒體指出，原因包括國防部與軍方高層關係緊張、動員成效不彰等。分析家則說，費多羅夫的軍事採購改革威脅到國防承包商利益，澤倫斯基可能認為無人機計畫成功使費多羅夫人氣高漲，帶來政治威脅。

烏國民眾16日上午聚集在首都基輔，高舉「不要干涉費多羅夫」、「停止破壞勝利」的標語牌，並高喊「可恥」。這些人大多是年輕人。

澤倫斯基的決定引發評論員、軍方和部分民眾極大不滿。烏克蘭媒體和紐約時報指出，費多羅夫被撤換的原因包括國防部與軍方高層關係緊張，他與多名資深將領因作戰理念不合而屢生摩擦，部分將領認為其機器人作戰構想過於理想化，主張步兵作戰不可或缺。軍中部分人士也批評他缺乏軍事經驗，更擅長簡報而非指揮作戰。

此外，費多羅夫推動軍事採購改革，建立平台允許官兵直接選購部分武器，繞過傳統採購程序，削弱軍火商遊說及利益分配空間，與國防承包商結怨。

紐約時報報導，基輔獨立智庫「潘塔政治研究中心」主任費先科認為，費多羅夫是政治因素的犧牲者。他表示，「澤倫斯基希望自己是唯一的明星」。

費先科指出，費多羅夫不僅因無人機計畫聲望大增，也獲得反對派支持，澤倫斯基可能因此將他視為潛在威脅。

在野黨「歐洲團結黨」國會議員阿里耶夫表示，費多羅夫遭到「那些想繼續從國防合約中獲利的貪腐人士」排擠。

不過，部分烏克蘭基層官兵有不同看法。烏克蘭軍人奧列克桑德告訴BBC，「這是澤倫斯基在整個總統任期內犯下最糟的錯誤」，並說自己今年稍早願意從軍是因為相信費多羅夫的團隊和願景，「我在軍中和社會上認識的人，沒有人支持撤換費多羅夫」。

31歲女子瑪麗亞．拉夫里內茨在基輔市中心參加抗議。她告訴BBC：「我有很多朋友在軍中服役，許多人陣亡了。我不想再這樣下去。我們看到了費多羅夫的政績，看到了官兵的鬥志，我們該支持他們。」

澤倫斯基被問及對抗議活動的看法。他說：「人民想站出來，這是對的。我理解也聽見了人民的聲音，我會回應這些聲音。」

35歲的費多羅夫擔任國防部長僅六個月。他過去主管電子政府業務，是澤倫斯基最重要的科技顧問，近年則主導烏克蘭無人機與機器人作戰發展，任內推動遠程打擊俄羅斯戰力，近來烏克蘭無人機深入俄國頻頻得手，讓他聲名大噪。

費多羅夫也已在社群媒體證實離職，自稱他的作戰理念是以「創新速度」打仗，但未說明下一步動向。