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烏克蘭340架無人機襲俄 莫斯科市長：多數遭擊落

中央社莫斯科14日綜合外電報導
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烏克蘭18日對俄羅斯首都莫斯科發動無人機攻擊，一座煉油廠冒出濃濃黑煙。(路透)
烏克蘭18日對俄羅斯首都莫斯科發動無人機攻擊，一座煉油廠冒出濃濃黑煙。(路透)

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，過去24小時內，共有340架烏克蘭無人機飛向莫斯科周邊地區，且大多數已被防空部隊在遠離城市的地方擊落。

路透報導，索比亞寧在Telegram發文表示：「大多數無人機已在外圍防線遭防空部隊攔截。超過50架敵方無人機在飛往莫斯科途中被摧毀。」

烏克蘭無人機經常接近俄羅斯首都，索比亞寧也持續通報遭防空部隊擊落的無人機數量。

烏克蘭已加強對俄羅斯基礎設施目標的攻擊，主要針對與石油產業相關的設施。

烏克蘭軍隊今天表示，已對俄羅斯烏拉山區的薩拉瓦特（Salavat）石化綜合設施，以及南部的阿菲普斯基（Afipsky）煉油廠發動無人機攻擊。對石油基礎設施的攻擊已導致俄羅斯各地汽油短缺問題加劇。

俄羅斯部隊近幾周加強對基輔發動無人機與飛彈攻擊。

俄羅斯今天清晨向基輔發射大量無人機與彈道飛彈，這已是烏克蘭首都本月遭遇的第5次此類攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這些攻擊對基輔16處地點造成損壞，其中包括一所學校與一家企業；與此同時，基輔市府官員也報告全市多處發生火災。

精華 FAQ

  • 索比亞寧表示，過去24小時內共有340架烏克蘭無人機飛向莫斯科周邊地區，且大多數已在遠離城市的外圍地帶被防空部隊攔截擊落。

  • 索比亞寧在Telegram指出，超過50架敵方無人機是在飛往莫斯科途中被摧毀，顯示俄軍防空系統仍在持續攔截來襲目標。

  • 烏克蘭近來加強攻擊俄羅斯石油相關基礎設施，並打擊薩拉瓦特石化綜合設施與阿菲普斯基煉油廠；俄羅斯則以無人機與彈道飛彈多次空襲基輔。

烏克蘭 俄羅斯 石油

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