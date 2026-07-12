戰爭處於轉折點…烏無人機破壞力升級 俄軍顯露疲態
俄烏戰爭爆發4年多來，俄羅斯始終指望能以消耗戰讓烏克蘭屈服。然而，隨著基輔當局的無人機對俄國軍隊和石油產業造成日益嚴重的破壞，莫斯科如今發現，時間未必站在自己這一邊。
華爾街日報報導，俄羅斯總統普亭轄下軍隊在前線取得的進展愈來愈有限，傷亡數超過補充人數，且在應對烏克蘭無人機攻擊前線補給線方面顯得力不從心。
與此同時，烏克蘭軍隊並未如俄方期待般瓦解，反而在某些地區對侵略者發動小規模反擊。烏克蘭無人機部隊戰力迅速提升，不僅導致俄羅斯占領下的克里米亞出現燃料危機，也重創俄國境內多個煉油廠。
衛星影像及社群媒體上的影片顯示，烏克蘭日益增強的無人機與飛彈攻擊，已從莫斯科、聖彼得堡一路延燒至西伯利亞深入地帶，重創俄羅斯的煉油廠及其他能源基礎設施。
報導指出，這場戰爭正處於轉折點，但未來會怎麼走仍未明朗。俄羅斯自2022年底以來首度陷入被動，但仍可能找到方法，回應烏克蘭目前在無人機戰爭中的優勢。而烏克蘭也有重大弱點，包括缺乏愛國者飛彈攔截俄羅斯彈道飛彈攻擊基輔及其他城市的能力。
美國總統川普去年曾告訴烏克蘭總統澤倫斯基，烏方「手中沒有籌碼」，但本周在土耳其舉行的北約組織峰會上，川普與澤倫斯基親切會面，並稱讚烏克蘭展現的創新能力與遠程無人機戰力。
部分俄羅斯軍事分析人士坦言，俄國自2022年初全面入侵烏克蘭以來，目前面臨到當初從未預料到的種種障礙。
莫斯科智庫「戰略與科技分析中心」主任普霍夫（Ruslan Pukhov）表示：「過去一年來，俄羅斯聯邦的整體戰略態勢每況愈下：戰場推進速度放緩，烏克蘭反擊加劇，而且俄羅斯武裝部隊內部已出現精疲力竭的跡象。」
報導認為戰爭已進入轉折點，烏克蘭憑藉無人機與飛彈攻勢，開始對俄軍與俄國能源體系造成實質打擊，讓俄方原本寄望的消耗戰優勢逐漸動搖。 俄軍前線推進愈來愈慢，傷亡數超過補充人數，且在應對烏克蘭無人機攻擊補給線時顯得力不從心，顯示其軍事與後勤壓力同步升高。 烏克蘭的優勢是無人機戰力快速提升，能打擊克里米亞與俄國境內煉油廠；但弱點是缺乏愛國者飛彈攔截俄軍彈道飛彈，仍難完全抵禦對城市的攻擊。
精華 FAQ
報導認為戰爭已進入轉折點，烏克蘭憑藉無人機與飛彈攻勢，開始對俄軍與俄國能源體系造成實質打擊，讓俄方原本寄望的消耗戰優勢逐漸動搖。
俄軍前線推進愈來愈慢，傷亡數超過補充人數，且在應對烏克蘭無人機攻擊補給線時顯得力不從心，顯示其軍事與後勤壓力同步升高。
烏克蘭的優勢是無人機戰力快速提升，能打擊克里米亞與俄國境內煉油廠；但弱點是缺乏愛國者飛彈攔截俄軍彈道飛彈，仍難完全抵禦對城市的攻擊。
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