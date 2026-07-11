俄羅斯飛彈無人機攻擊烏克蘭多地 8死數十傷

烏克蘭 官員表示，俄羅斯 今天以飛彈、無人機及導引炸彈攻擊烏克蘭各地，造成8人死亡、數十人受傷。

根據首都基輔市長的說法，飛彈也擊中基輔，造成包括兩名孩童在內的12人受傷。

法新社記者清晨在基輔聽到兩次爆炸聲，第一次爆炸發生數分鐘後，空襲警報隨即響起。

2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，莫斯科幾乎每天都對基輔發射飛彈和無人機。但近期俄軍頻繁動用數十枚超高速彈道飛彈進行致命攻擊，讓烏克蘭的防空系統承受極大壓力。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）在社群平台X發文指出，俄羅斯今晚發射超過120架無人機及12枚飛彈，其中有一半為彈道飛彈。

烏克蘭北部蘇米市（Sumy）市長科布扎爾（Artem Kobzar）表示，俄羅斯以「導引空投炸彈」攻擊，導致包括1名年幼女童在內的5人喪生。

當局指出，東部城鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）有1人在俄軍攻擊中死亡，俄羅斯飛彈攻擊在南部敖德薩（Odesa）則奪走兩條人命。

澤倫斯基說，防空部隊「設法攔截了大多數目標，但無法攔截彈道飛彈」。

他再次呼籲盟國加強軍援，協助烏克蘭抵禦俄軍入侵。