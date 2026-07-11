澤倫斯基與美達共識生產愛國者飛彈 另想與三菱重工合作

烏克蘭總統澤倫斯基(左)表示，關於爭取生產愛國者飛彈，烏美已達政治共識；圖為年6月11日，澤倫斯基和德國國防部長佩斯托瑞斯參觀愛國者飛彈的訓練區。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 9日表示，烏克蘭與美國已在政治層面，就生產愛國者三型（PAC-3）攔截飛彈的許可達成共識，並表示關鍵的飛彈供應將在未來幾天內運抵。此外，據日本「共同社」報導，澤倫斯基也公開向日本喊話，表明期待在符合日方意願的前提下，與同樣獲得授權在本地生產的三菱重工進行交流合作，並與日本共享包含無人機在內等先進科技，共同強化防衛能力。

路透報導，愛國者是美國製造的防空系統。近期俄羅斯 日益頻繁對烏克蘭城市發射彈道飛彈，而愛國者攔截飛彈是少數能擊落那些飛彈的西方武器之一。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）剛在土耳其參加完北大西洋公約組織（NATO）峰會並與美國總統川普舉行完會談，他返國時向媒體表示，烏美雙方也正就「無人機協議」或共同生產無人機進行磋商。

澤倫斯基說：「我覺得這次峰會對烏克蘭而言是富有成效。在未來幾天，我們將收到來自美國的一項方案，另外也會有一些單獨協議。」他指的是爭取到愛國者攔截飛彈。

他提到生產愛國者飛彈時說：「我們已在政治層面解決這個問題。」他說：「現在非常重要的是，我們的技術團隊、各部會代表以及行政部門代表，必須立刻展開工作，以便我們能迅速取得許可，並盡快在烏克蘭投入生產。」

澤倫斯基表示，目前尚未與華府簽署任何無人機協議，「但已簽署一些文件，讓美方可以從烏克蘭獲取各種型號、不同種類的無人機，是美方有興趣用來測試的無人機。他們將從我們這裡取得這些無人機。」

除了防空飛彈合作外，澤倫斯基也談及雙方在無人機領域的合作進展。他表示，目前烏克蘭尚未與美國正式簽署無人機合作協議，但已簽署部分文件，允許美方取得烏克蘭生產的各型空中及海上無人機，以及其他技術裝備，其中也包括美方有興趣進行測試的無人機。

另一方面，由於美國愛國者防空系統及歐洲新一代SAMP-T地對空飛彈系統產能有限，澤倫斯基10日透過社群媒體宣布，烏克蘭將打造國產反彈道飛彈系統，並命名為「Freya」。他表示，Freya的攔截能力與美國MIM-104愛國者防空系統相當，但更容易進行大規模生產，成本也相對較低。

據新華社引述澤倫斯基表示，烏克蘭近期將在法國召開首次有關打造國產反彈道飛彈系統的會議，向有能力協助烏方推動相關計畫的國家介紹方案。他表示，若能獲得有關國家及企業支持，Freya反導系統有望在短時間內投入生產。

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