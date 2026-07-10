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川普：美國同意與伊朗談判 但停火已結束

路透：烏克蘭襲能源設施可能堅定普亭推進戰爭決心

中央社莫斯科10日綜合外電報導
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烏克蘭近期對俄羅斯煉油廠和港口展開無人機攻擊，目前看起來更堅定總統普亭繼續戰鬥決...
烏克蘭近期對俄羅斯煉油廠和港口展開無人機攻擊，目前看起來更堅定總統普亭繼續戰鬥決心。圖為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，左）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）。(美聯社)

烏克蘭近期對俄羅斯煉油廠和港口展開無人機攻擊，目前看起來更堅定總統普亭繼續戰鬥決心。3名接近克里姆林宮的消息人士告訴路透，針對與基輔和談的倡議，普亭予以拒絕。

報導指出，不願意具名的其中兩位消息人士表示，普亭（Vladimir Putin）反而很可能將這場已經進入第5年的衝突升級。其中一位經常與普亭會面人士形容衝突於未來幾個月升級「可能性很高」。

美國總統川普6日表示普亭希望結束戰爭，並說解決爭端的進度「比大家想像的還要快」。川普上周分別與普亭及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，8日在北大西洋公約組織（NATO）高峰會期間並與澤倫斯基會面。澤倫斯基表示，雙方討論「一些讓和平更近的想法」。

白宮沒有回應置評請求。

一位熟悉普亭想法人士指出，普亭已經「堅定不移」，力求達成占領烏東頓巴斯地區（Donbas）剩餘土地的主要目標。俄軍在當地的進展今年以來已然趨緩。

該名消息人士稱，一群顧問近期建議在「按當前戰線停火」的基礎上進行妥協，遭到普亭嚴厲斥責。第2位消息人士則說，普亭相信，俄羅斯很快就能攻占頓巴斯。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）針對本報導的置評請求表示：「俄羅斯已經準備好和平解決方案，但是也擁有足夠能力獨立行動，繼續執行這項特別軍事行動。」

經向澤倫斯基辦公室提出置評請求後，一名烏克蘭高層官員回應指出，基輔近幾個月來情報顯示，普亭準備進一步作戰，包括對烏克蘭發動新行動，或可能進攻歐洲其他國家，而非謀求和平。

精華 FAQ

  • 烏克蘭近期以無人機攻擊俄羅斯煉油廠與港口，路透引述消息人士稱，這些行動並未促使普亭尋求停火，反而讓他更堅定繼續作戰，甚至考慮升級衝突。

  • 3名接近克里姆林宮的消息人士表示，普亭已拒絕針對與基輔和談的倡議；有人建議按現有戰線停火，也遭到他嚴厲斥責，顯示他對妥協仍相當抗拒。

  • 美國總統川普稱普亭想結束戰爭，進度比外界想像更快；但烏克蘭官員則認為普亭準備繼續作戰，甚至可能對烏克蘭或歐洲其他國家發動新行動。

普亭 烏克蘭 澤倫斯基

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