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美伊衝突升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

俄飛彈、無人機連番攻擊基輔 至少3死13傷

中央社基輔8日綜合外電報導
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8日在烏克蘭基輔，一名員工走過被俄軍飛彈攻擊的食品飲料倉庫廢墟。(路透)
8日在烏克蘭基輔，一名員工走過被俄軍飛彈攻擊的食品飲料倉庫廢墟。(路透)

烏克蘭官員表示，俄羅斯連夜向首都基輔發射彈道飛彈，並於今天全天出動噴射動力無人機襲擾市區，造成至少3人死亡。俄方正趁烏克蘭美製攔截器嚴重短缺時，加大攻擊力度。

路透報導，這些攻擊發生之際，北大西洋公約組織（NATO）各國領袖正在土耳其安卡拉（Ankara）舉行峰會。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在峰會期間與美國總統川普會面，討論烏克蘭取得生產攔截飛彈授權的可能性。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram表示，其中一波俄羅斯無人機今天下午襲擊一棟25層樓高的建築。

克里契科補充說，除了釀成3死之外，這次攻擊還造成13人受傷，其中兩人傷勢嚴重。13名傷者中有一名兒童。

路透目擊者表示，在空襲警報響起前，基輔夜間已接連傳出爆炸聲。

兩座倉庫遇襲後起火燃燒，消防員自今天清晨起持續出動雲梯車灌救。

烏克蘭地方資深官員表示，俄羅斯今天晚些時候對烏國黑海港口城市敖德薩（Odesa）發動攻擊，造成4人死亡、6人受傷。在這場長達4年的戰爭中，作為烏克蘭最重要港口的敖德薩屢次成為俄羅斯攻擊目標。

俄羅斯扶植的烏克蘭南部赫松州（Kherson）占領區行政首長則說，一架烏克蘭無人機擊中伊凡尼夫卡鎮（Ivanivka）一家醫院外的救護站，導致1名工作人員喪命。

路透無法獨立核實交戰雙方對戰況的說法。

烏克蘭空軍資料顯示，俄羅斯連夜出動169架無人機，烏克蘭防空系統雖攔截了其中139架，但未擊落俄羅斯5枚彈道飛彈的任何一枚。

8日在烏克蘭基輔，消防員在被俄飛彈襲擊的菸草倉庫現場進行救援。(路透)
8日在烏克蘭基輔，消防員在被俄飛彈襲擊的菸草倉庫現場進行救援。(路透)

精華 FAQ

  • 烏克蘭官員表示，攻擊已造成基輔至少3人死亡、13人受傷，其中2人傷勢嚴重，傷者中還包括1名兒童，並有建築與倉庫受損起火。

  • 烏方指出，俄羅斯正趁烏克蘭美製攔截器嚴重短缺時加強空襲，藉由彈道飛彈與噴射動力無人機持續施壓，削弱基輔防空與城市安全。

  • 烏克蘭官員稱敖德薩也遭俄軍攻擊，造成4死6傷；此外，俄方控制的赫松占領區則指稱，一架烏克蘭無人機擊中醫院外救護站，造成1名工作人員死亡。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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