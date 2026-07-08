我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Meta遭4州控成癮設計恐面臨1.4兆罰款…今日5件事

廚房一尋常食材 研究：能有效降低血壓

川普澤倫斯基會面前夕 俄軍夜襲基輔2死多人受傷

中央社基輔8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯8日用無人機攻擊烏克蘭，基輔一棟公寓大樓遭到損壞。(路透)
俄羅斯8日用無人機攻擊烏克蘭，基輔一棟公寓大樓遭到損壞。(路透)

美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基即將於北大西洋公約組織（NATO）峰會會晤前夕，俄羅斯持續襲擊行動，在夜間對烏克蘭發動新一輪攻擊，造成至少2人死亡，多人受傷。

法新社駐烏克蘭首都基輔記者表示，基輔空襲警報尚未響起前，便聽見第一波巨大爆炸聲，隨後接連傳來4次爆炸。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，首都其中2區分別有倉庫和一棟非住宅建築因飛彈襲擊而起火。

烏克蘭國家緊急情況單位表示，基輔市的空襲導致2人受傷。

南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）軍事指揮官維塔利．金（Vitaliy Kim）表示，俄軍以導引航空炸彈攻擊，造成當地一對母女喪生，另有2人受傷。

在這波猛烈攻勢前，俄羅斯6日對烏克蘭發動多次攻擊，基輔遭到多枚飛彈襲擊，造成30人死亡。

川普（Donald Trump）與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）預計將於今天在土耳其安卡拉（Ankara）舉行的北約高峰會期間會面。

澤倫斯基籲請烏克蘭的國際支持者加強協助該國防空能力，指出攔截俄羅斯飛彈所需的重要防空武器正面臨短缺。

精華 FAQ

  • 事件發生在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，預計於北約峰會期間會面前夕。俄羅斯就在此時對烏克蘭發動新一輪夜間攻擊。

  • 基輔先後傳出多次爆炸，市內2區的倉庫與非住宅建築因飛彈起火，烏克蘭緊急單位表示，首都至少有2人受傷。

  • 澤倫斯基呼籲烏克蘭的國際支持者，盡快加強對烏克蘭的防空協助，因為攔截俄羅斯飛彈所需的重要防空武器正面臨短缺。

澤倫斯基 川普 烏克蘭

上一則

哈米尼靈柩抵伊拉克聖城 送行群眾高聲咒罵美國

下一則

Meta遭4州控成癮設計恐面臨1.4兆罰款…今日5件事

延伸閱讀

俄1周內2度空襲基輔釀至少11死60傷 澤倫斯基稱缺攔截飛彈求助盟國

俄1周內2度空襲基輔釀至少11死60傷 澤倫斯基稱缺攔截飛彈求助盟國
基輔遭「四面八方」襲擊 俄無人機飛彈狂轟 恐成開戰最大空襲之一

基輔遭「四面八方」襲擊 俄無人機飛彈狂轟 恐成開戰最大空襲之一
川普會澤倫斯基 稱將授權烏克蘭生產愛國者飛彈

川普會澤倫斯基 稱將授權烏克蘭生產愛國者飛彈
北約峰會前夕 川普稱普亭希望結束俄烏戰爭

北約峰會前夕 川普稱普亭希望結束俄烏戰爭

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
德國總理梅爾茨表示，將加嚴勞工病假規定，以降低病假天數，提振生產力。(路透)

德國人請太多病假…總理為救經濟出險招 拿相關規定開刀

2026-07-04 10:07
2025年9月3日中國舉行紀念第二次世界大戰結束暨抗日戰爭勝利80周年閱兵，戰略打擊群展示巨浪-3洲際潛射彈道飛彈。中方軍事專家判斷，本月6日試射的戰略飛彈很可能就是「巨浪-3」飛彈。(路透)

「不能再對北京天真」中國核潛試射飛彈 北約急聯繫日本防相

2026-07-07 10:08

超人氣

更多 >
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...

華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強