川普澤倫斯基會面前夕 俄軍夜襲基輔2死多人受傷
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基即將於北大西洋公約組織（NATO）峰會會晤前夕，俄羅斯持續襲擊行動，在夜間對烏克蘭發動新一輪攻擊，造成至少2人死亡，多人受傷。
法新社駐烏克蘭首都基輔記者表示，基輔空襲警報尚未響起前，便聽見第一波巨大爆炸聲，隨後接連傳來4次爆炸。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，首都其中2區分別有倉庫和一棟非住宅建築因飛彈襲擊而起火。
烏克蘭國家緊急情況單位表示，基輔市的空襲導致2人受傷。
南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）軍事指揮官維塔利．金（Vitaliy Kim）表示，俄軍以導引航空炸彈攻擊，造成當地一對母女喪生，另有2人受傷。
在這波猛烈攻勢前，俄羅斯6日對烏克蘭發動多次攻擊，基輔遭到多枚飛彈襲擊，造成30人死亡。
川普（Donald Trump）與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）預計將於今天在土耳其安卡拉（Ankara）舉行的北約高峰會期間會面。
澤倫斯基籲請烏克蘭的國際支持者加強協助該國防空能力，指出攔截俄羅斯飛彈所需的重要防空武器正面臨短缺。
事件發生在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，預計於北約峰會期間會面前夕。俄羅斯就在此時對烏克蘭發動新一輪夜間攻擊。 基輔先後傳出多次爆炸，市內2區的倉庫與非住宅建築因飛彈起火，烏克蘭緊急單位表示，首都至少有2人受傷。 澤倫斯基呼籲烏克蘭的國際支持者，盡快加強對烏克蘭的防空協助，因為攔截俄羅斯飛彈所需的重要防空武器正面臨短缺。
精華 FAQ
事件發生在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，預計於北約峰會期間會面前夕。俄羅斯就在此時對烏克蘭發動新一輪夜間攻擊。
基輔先後傳出多次爆炸，市內2區的倉庫與非住宅建築因飛彈起火，烏克蘭緊急單位表示，首都至少有2人受傷。
澤倫斯基呼籲烏克蘭的國際支持者，盡快加強對烏克蘭的防空協助，因為攔截俄羅斯飛彈所需的重要防空武器正面臨短缺。
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