北約峰會前夕 川普稱普亭希望結束俄烏戰爭

俄烏戰爭中，無人機發揮重要角色；圖為烏克蘭軍人手持偵察無人機。(路透)

川普 總統即將出發參加本屆北大西洋公約組織（NATO）峰會，川普6日表示，俄羅斯總統普亭 和烏克蘭總統澤倫斯基都想要結束戰爭；川普預料將在北約 峰會中討論到俄烏戰爭，並認為，他們很接近達成和平。

北約32個成員國領袖擬於7月7日至8日於土耳其首都安卡拉召開峰會，川普預計出席。

根據路透報導，北約峰會舉行前夕，川普與普亭於4日通電，討論烏克蘭與伊朗局勢；俄方稱，川普表示願意協助找到解方、結束烏克蘭戰爭；普亭則在通話中祝賀美國獨立250周年。

不過，美俄領袖通話之後，俄軍仍在6日向烏克蘭首都基輔發動攻擊。根據CNN報導，俄國的攻擊目標鎖定基輔，向烏克蘭出動逾350架無人機、發射超過66枚飛彈；據報導，沒有任何的俄軍飛彈遭到烏克蘭防空系統的攔截。

川普6日稍晚表示，認為普亭在通話之後有感受到結束戰爭的壓力，並稱普亭希望結束戰爭；川普也認為說，烏克蘭希望結束戰爭；川普指出，他們正在談判，就看能不能讓戰爭落幕。

川普表示，和談的進度比外界理解的還要接近達成共識。川普指出，俄烏雙方都希望結束戰爭，他將在北約峰會與澤倫斯基討論到俄烏戰爭；川普也提到俄烏戰爭所造成的傷亡慘重，並對新式的無人機作戰感到驚艷。

隨著烏克蘭在戰爭中取得更多戰果，歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）高級研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）指出，川普喜歡「贏家」，評估川普有可能用不同的方式看待俄烏戰爭。

立陶宛「地緣政治與安全研究中心」（Geopolitics and Security Studies Center）執行長科賈拉（Linas Kojala）則認為，現在的俄烏情勢有可能讓雙方在下半年展開對話，不過科賈拉認為說，重啟的對話恐怕很難結束戰爭。

烏克蘭近期深入俄國境內打擊，已對俄國造成不小的壓力。英國金融時報即分析報導指出，烏克蘭正以前所未見的頻率攻擊俄羅斯能源基礎設施，不斷升級的無人機攻勢引發俄羅斯數十年來最嚴重的燃料危機。