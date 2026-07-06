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北約峰會前夕 俄無人機與飛彈襲基輔增至14死60傷

中央社基輔6日綜合外電報導
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俄羅斯6日朝基輔地區發射飛彈與無人機攻擊，已造成至少14人死亡、約60人受傷。圖...
俄羅斯6日朝基輔地區發射飛彈與無人機攻擊，已造成至少14人死亡、約60人受傷。圖為在基輔，搜救人員在一棟遭俄軍攻擊的大樓前進行救援工作。(歐新社)

烏克蘭當局表示，俄羅斯今天朝基輔地區發射飛彈與無人機攻擊，目前已造成至少14人死亡、約60人受傷。這起俄軍1周內第2起攻擊事件發生在北大西洋公約組織（NATO）峰會召開前夕。

法新社報導，幾天前，俄羅斯對基輔地區的另一次攻擊造成了30多人喪生；襲擊發生後，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy) 敦促北約盟國做出「強力決定」，以提升烏克蘭的防空能力。

歐洲聯盟(EU)也表示，烏克蘭需要防空支援。

這場拂曉攻擊行動將基輔一棟公寓大樓炸出巨大缺口，頂樓樓板幾乎被炸成兩截。

法新社記者在飛彈空襲警報期間聽到超過10次爆炸巨響，並看到天空中出現數道閃光，隨後又響起一連串爆炸聲。

這是俄羅斯1周內第2次動用難以攔截的彈道飛彈攻擊，澤倫斯基再度緊急呼籲盟國支援先進飛彈，供美製愛國者防空系統使用。

澤倫斯基將在明天登場的北約年度峰會場邊，與美國總統川普討論俄烏戰爭。

他在社群媒體發文表示：「美國和我們的歐洲夥伴在安卡拉登場的北約峰會上做出強力決定，支持我們的防空能力，保護平民生命，這至關重要。」

澤倫斯基指出，基輔及周邊地區至少有14人死亡，另有約60人受傷。

他還說，俄羅斯總共發射了68枚飛彈和351架攻擊無人機。

官員指出，基輔約30棟住宅建築受損，攻擊發生數小時後，搜救人員持續在斷垣殘壁和瓦礫堆中進行搜索。

澤倫斯基指出，烏克蘭軍隊擊落俄羅斯的無人機和巡弋飛彈，但「防空攔截飛彈供應不足」，無法阻止彈道飛彈。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，這次襲擊凸顯烏克蘭「迫切」需要更多防空系統，北約峰會上將會進行討論。

精華 FAQ

  • 烏克蘭當局表示，這波飛彈與無人機攻擊已造成至少14人死亡、約60人受傷，且基輔及周邊地區仍可能持續搜尋失蹤者與傷者。

  • 澤倫斯基要求北約盟國作出強力決定，提供更多防空系統與先進攔截飛彈，因現有防空彈藥不足，難以阻止俄軍彈道飛彈襲擊。

  • 俄軍共發射68枚飛彈與351架攻擊無人機，烏方雖擊落部分目標，但彈道飛彈仍造成多棟住宅受損，並在基輔炸出巨大缺口。

北約 烏克蘭 俄羅斯

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