俄稱攻占烏東頓內次克要地 烏駁假宣傳 美示警「波蘭恐遭挑釁」

俄羅斯總統普亭3日視察俄軍聯合部隊一處指揮所。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄方稱已控制康斯坦丁諾夫卡，烏軍立即否認並指為虛假宣傳。

俄方稱已控制康斯坦丁諾夫卡，烏軍立即否認並指為虛假宣傳。 重點二： 普亭強調攻占頓內次克要地，意在突破烏軍東部防線體系。

普亭強調攻占頓內次克要地，意在突破烏軍東部防線體系。 重點三：美國示警俄羅斯可能挑釁波蘭，北約東翼安全風險升高。

俄烏戰爭打了五年，近期雙方攻勢明顯升溫。克里姆林宮發言人佩斯科夫3日說，俄羅斯總統普亭 同日在視察俄軍部隊時召開軍事會議，宣布俄國已控制烏東全部的盧甘斯克，並在頓內次克 取得重大進展。但烏克蘭武裝部隊總參謀部4日嚴正否認，強調該城市依然由烏軍控制，駁斥俄方說法是「虛假宣傳」。

普亭指稱，俄國已控制頓內次克的工業中心及交通樞紐康斯坦丁諾夫卡，由於烏軍在包括康斯坦丁諾夫卡的三地布置一個防禦體系，故控制康斯坦丁諾夫卡是攻破此一體系重要的第一步。他也稱讚奪占該地是一項重要的戰略成果。烏軍表示，隸屬東部集群第19軍團的部隊，目前仍在市區及周邊指定防線持續執行防禦作戰。康斯坦丁諾夫卡是烏軍在頓內次克地區，防禦體系的重要節點，也是由四座主要城鎮組成防線中最南端的一座。

烏東的盧甘斯克和頓內次克組成頓巴斯地區。普亭與美國總統川普去年8月在美國阿拉斯加舉行「雙普會」後，提出俄烏終戰方案，其核心就是要基輔放棄烏東工業區頓巴斯。紐約時報此前報導，頓巴斯居民傳統上講俄語，在文化認同上也較傾向俄羅斯。自俄國2014年從烏克蘭兼併克里米亞半島以來，普亭就一直企圖控制頓巴斯。

普亭指出，鑒於烏克蘭持續深入且加強攻擊俄國的平民及民用基礎設施，尤其對俄國的石油業，故俄軍必須建立更多「安全區」因應這些遠程攻擊。

對總統澤倫斯基等烏克蘭領導高層多次宣稱，烏克蘭武裝部隊在俄烏戰場有所斬獲、「收復部分失土」，普亭3日則駁斥為「成功的認知作戰」。

俄國第二大城聖彼得堡和附近的列寧格勒地區，4日徹夜籠罩在烏克蘭發動的一波大規模無人機攻擊，聖、列兩地的維索次克港與石油基礎設施都受到攻擊。該港濱波羅的海，進出口石油、穀物、煤及液化天然氣（LNG）。

澤倫斯基4日在社媒TG表示，該港石油基礎設施的獲利，讓俄國得以繼續從事這場戰爭；烏克蘭也攻擊鄰近聖彼得堡的克隆斯塔一座俄國重要海軍基地。

與此同時，俄烏戰爭外溢風險，也引發北約成員國高度警戒。波蘭 總理圖斯克表示，政府正針對各種可能情境做準備，並警告未來幾個月，局勢可能進入關鍵階段。據報，美國情報機構已向波蘭示警，俄羅斯可能策畫對波蘭發動武裝挑釁，藉此測試北約的集體防衛決心。

圖斯克強調，波蘭不會因此恐慌，但也絕不能掉以輕心，波蘭已根據盟友提供的情報，持續針對不同威脅做準備，尤其波羅的海國家目前對俄羅斯帶來的安全風險更有切身感受。

烏克蘭士兵日前在烏東執行保護康斯坦丁諾夫卡和德魯日基夫卡市兩座前線城鎮之間道路免受襲擊任務時，使用突擊步槍擊落一架俄羅斯無人機。（路透資料照片）