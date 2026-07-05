俄稱攻占烏東頓內次克要地 烏駁假宣傳 美示警「波蘭恐遭挑釁」
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俄烏戰爭打了五年，近期雙方攻勢明顯升溫。克里姆林宮發言人佩斯科夫3日說，俄羅斯總統普亭同日在視察俄軍部隊時召開軍事會議，宣布俄國已控制烏東全部的盧甘斯克，並在頓內次克取得重大進展。但烏克蘭武裝部隊總參謀部4日嚴正否認，強調該城市依然由烏軍控制，駁斥俄方說法是「虛假宣傳」。
普亭指稱，俄國已控制頓內次克的工業中心及交通樞紐康斯坦丁諾夫卡，由於烏軍在包括康斯坦丁諾夫卡的三地布置一個防禦體系，故控制康斯坦丁諾夫卡是攻破此一體系重要的第一步。他也稱讚奪占該地是一項重要的戰略成果。烏軍表示，隸屬東部集群第19軍團的部隊，目前仍在市區及周邊指定防線持續執行防禦作戰。康斯坦丁諾夫卡是烏軍在頓內次克地區，防禦體系的重要節點，也是由四座主要城鎮組成防線中最南端的一座。
烏東的盧甘斯克和頓內次克組成頓巴斯地區。普亭與美國總統川普去年8月在美國阿拉斯加舉行「雙普會」後，提出俄烏終戰方案，其核心就是要基輔放棄烏東工業區頓巴斯。紐約時報此前報導，頓巴斯居民傳統上講俄語，在文化認同上也較傾向俄羅斯。自俄國2014年從烏克蘭兼併克里米亞半島以來，普亭就一直企圖控制頓巴斯。
普亭指出，鑒於烏克蘭持續深入且加強攻擊俄國的平民及民用基礎設施，尤其對俄國的石油業，故俄軍必須建立更多「安全區」因應這些遠程攻擊。
對總統澤倫斯基等烏克蘭領導高層多次宣稱，烏克蘭武裝部隊在俄烏戰場有所斬獲、「收復部分失土」，普亭3日則駁斥為「成功的認知作戰」。
俄國第二大城聖彼得堡和附近的列寧格勒地區，4日徹夜籠罩在烏克蘭發動的一波大規模無人機攻擊，聖、列兩地的維索次克港與石油基礎設施都受到攻擊。該港濱波羅的海，進出口石油、穀物、煤及液化天然氣（LNG）。
澤倫斯基4日在社媒TG表示，該港石油基礎設施的獲利，讓俄國得以繼續從事這場戰爭；烏克蘭也攻擊鄰近聖彼得堡的克隆斯塔一座俄國重要海軍基地。
與此同時，俄烏戰爭外溢風險，也引發北約成員國高度警戒。波蘭總理圖斯克表示，政府正針對各種可能情境做準備，並警告未來幾個月，局勢可能進入關鍵階段。據報，美國情報機構已向波蘭示警，俄羅斯可能策畫對波蘭發動武裝挑釁，藉此測試北約的集體防衛決心。
圖斯克強調，波蘭不會因此恐慌，但也絕不能掉以輕心，波蘭已根據盟友提供的情報，持續針對不同威脅做準備，尤其波羅的海國家目前對俄羅斯帶來的安全風險更有切身感受。
克里姆林宮表示，俄軍已控制盧甘斯克，並在頓內次克攻下工業中心與交通樞紐康斯坦丁諾夫卡，普亭稱這是突破烏軍防禦體系的重要一步。 烏克蘭武裝部隊總參謀部嚴正否認失去康斯坦丁諾夫卡，強調部隊仍在市區與周邊防線持續防禦，並批評俄方說法是虛假宣傳。 美國情報機構警告，俄羅斯可能對波蘭發動武裝挑釁，以測試北約集體防衛決心；波蘭總理圖斯克表示政府已按盟友情資，針對各種威脅預作準備。
精華 FAQ
克里姆林宮表示，俄軍已控制盧甘斯克，並在頓內次克攻下工業中心與交通樞紐康斯坦丁諾夫卡，普亭稱這是突破烏軍防禦體系的重要一步。
烏克蘭武裝部隊總參謀部嚴正否認失去康斯坦丁諾夫卡，強調部隊仍在市區與周邊防線持續防禦，並批評俄方說法是虛假宣傳。
美國情報機構警告，俄羅斯可能對波蘭發動武裝挑釁，以測試北約集體防衛決心；波蘭總理圖斯克表示政府已按盟友情資，針對各種威脅預作準備。
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