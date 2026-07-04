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烏克蘭無人機攻擊 聖彼得堡港口、石油終端設施遇襲

中央社莫斯科4日綜合外電報導
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俄國拍照展示烏克蘭無人機的碎片。(美聯社)
俄國拍照展示烏克蘭無人機的碎片。(美聯社)

根據俄羅斯和烏克蘭當局表示，俄羅斯第二大城聖彼得堡及周邊的列寧格勒州夜間遭遇大規模烏克蘭無人機襲擊，當地一座港口和石油設施遭到攻擊。

路透社報導，聖彼得堡（St. Petersburg）市長貝格洛夫（Alexander Beglov）表示，這座擁有600萬人口的城市遭遇「大規模」無人機襲擊，擊中石油終端基礎設施。他說，這起事件未造成人員傷亡，善後工作已經完成。

列寧格勒州（Leningrad）州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）指出，一架無人機襲擊位在聖彼得堡西北方約170公里波羅的海（Baltic Sea）沿岸的維索茨克港（Vysotsk）地區。這座港口處理石油、穀物、煤炭和液化天然氣輸運。

卓茲登柯表示，列寧格勒州上空共擊落72架無人機，數個村落輕微受損。他並未說明維索茨克港受到影響程度。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram發文表示：「烏克蘭國防軍打擊了為俄羅斯的戰爭帶來收益的港口石油設施，同時攻擊了距離烏克蘭國界超過850公里的重要軍事目標克隆斯塔（Kronstadt）。」

俄方並未提供靠近聖彼得堡、曾於6月遭到烏克蘭攻擊的重要海軍基地所在克隆斯塔是否遇襲的資訊。

烏克蘭今年以來加強攻擊俄羅斯能源基礎設施，導致俄國多地出現燃料短缺。

精華 FAQ

  • 攻擊集中在俄羅斯第二大城聖彼得堡及周邊列寧格勒州，目標包括石油終端基礎設施與維索茨克港，後者處理石油、穀物、煤炭及液化天然氣運輸。

  • 聖彼得堡市長表示石油終端遭擊中但沒有造成人員傷亡，善後已完成；列寧格勒州州長則稱上空共擊落72架無人機，部分村落僅受輕微損害。

  • 澤倫斯基稱，烏軍鎖定的是為俄羅斯戰爭帶來收益的港口石油設施，烏方今年已加強攻擊俄國能源基礎設施，並造成俄國多地出現燃料短缺。

烏克蘭 無人機 石油

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