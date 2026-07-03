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普亭：「必須繼續」大規模攻擊烏克蘭 俄稱控制頓巴斯重鎮

編譯周辰陽／即時報導
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俄羅斯總統普亭警告烏克蘭，任何恐怖攻擊都只會導致俄方在邊境建立更深的安全區。(歐...
俄羅斯總統普亭警告烏克蘭，任何恐怖攻擊都只會導致俄方在邊境建立更深的安全區。(歐新社)

俄羅斯總統普亭3日表示，莫斯科將採取「一切必要措施」保護俄羅斯平民與基礎設施，並警告烏克蘭，任何恐怖攻擊都只會導致俄方在邊境建立更深的安全區。同日，克里姆林宮發言人宣稱，俄軍已控制烏軍在東部頓巴斯的重要據點康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）。

俄羅斯官媒RT報導，康斯坦丁諾夫卡位於頓內茨克州西北部，過去數周爆發激烈戰鬥。俄軍宣稱從多個方向推進，將該市一分為二，並包圍部分烏克蘭守軍。克宮發言人佩斯科夫3日晚間表示，普亭當天前往一處輔助指揮所，與俄軍高層指揮官及國防部官員會面，聽取戰況簡報。

佩斯科夫表示：「康斯坦丁諾夫卡已完全納入控制。依據總統說法，這是奪取整個斯拉維揚斯克—克拉馬托爾斯克（Slavyansk-Kramatorsk）據點的第一步，也是極為重要的一步。」

根據RT報導，普亭在與俄方軍政高層聽取戰況簡報期間，一名俄軍指揮官向他表示「勝利將屬於我們」。普亭則表示，相信俄羅斯終將獲勝，並指出俄軍指揮官「必須有節奏且理性地行動，盡一切必要努力保護我軍士兵生命，並確保無條件完成作戰任務」。

普亭進一步指出，烏克蘭領導人「自吹自擂的成功言論」擾亂了自己及他們的支持者。他並宣稱，烏方為了維持「虛構的戰場勝利」並「鞏固他們的傳說與謊言」，可能採取具有「破壞與恐怖主義性質」的行動，包括襲擊俄羅斯的民用基礎設施。

他說，烏克蘭愈是試圖打擊俄羅斯的民用設施，俄方「就愈必須在鄰近地區建立更大的安全區」，並對基輔的北約支持者及「戰爭煽動者」發出含蓄警告，下令軍方分析他們直接參與地面作戰的情況，「因為未來我們可能作出重大決定。」

烏克蘭「基輔獨立報」則報導，普亭發言前兩天，俄羅斯才對基輔發動全面戰爭以來規模最大的攻擊，造成至少30人死亡、90多人受傷。普亭會見俄羅斯軍政官員時也指示，「必須繼續」對烏克蘭城市發動大規模飛彈與無人機攻擊，並稱這些攻擊是針對軍事目標。

他說：「我指出，必須繼續對烏克蘭軍工複合體的基礎設施及其運作支援設施進行大規模、協調一致的打擊。」

精華 FAQ

  • 普亭要求俄軍繼續對烏克蘭軍工複合體與支援設施進行大規模、協調一致的打擊，並強調要以必要手段保護俄羅斯平民與基礎設施。

  • 克里姆林宮發言人佩斯科夫宣稱，俄軍已完全控制位於頓內茨克州西北部的康斯坦丁諾夫卡，並稱這是奪取斯拉揚斯克—克拉馬托爾斯克據點的第一步。

  • 普亭警告，若烏克蘭持續攻擊俄羅斯民用設施，俄方將在鄰近地區建立更大安全區，並暗示要評估北約支持者及外國直接參與地面作戰的情況。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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