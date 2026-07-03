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基輔今年最慘…俄無人機轟炸至少25死 萬人驚逃逾90傷

編譯中心／綜合2日電
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俄羅斯狂轟烏克蘭首都基輔，2日凌晨出動百架無人機並發射數十枚飛彈，至少造成25死...
俄羅斯狂轟烏克蘭首都基輔，2日凌晨出動百架無人機並發射數十枚飛彈，至少造成25死、超過90人受傷；圖為基輔遭飛彈轟炸慘況。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄軍以數百無人機與數十飛彈夜襲基輔，造成至少25人死亡。
  • 重點二：這波攻擊還導致逾90人受傷，約130棟建築受損，萬人逃入避難所。
  • 重點三：澤倫斯基批評盟友防空援助延誤，並稱NATO峰會將聚焦防空。

俄羅斯2日凌晨朝烏克蘭首都基輔發射數百架無人機與數十枚飛彈，造成至少25人死亡、傷者超過90人，並毀損約130棟建築物，萬人驚慌逃難，成為今年以來對基輔的最致命攻擊。美國官員2日表示，總統川普聽聞這起攻擊後表示，希望促成俄烏達成和平協議，結束戰爭，讓發生在烏克蘭的「無謂殺戮」畫下句點。

路透報導，多起爆炸撼動基輔市中心，爆炸聲徹夜在全城迴盪，數以千計居民緊急湧入防空避難所和地鐵站，天際線被濃煙籠罩。

基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在即時通訊應用程式Telegram表示，死亡人數增至25人，且可能還會攀升，搜救隊連夜在瓦礫堆中尋找受困居民。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）宣布3日基輔哀悼一天。他表示，這座人口約300萬的城市各地都有損失，部分建築物嚴重受損。

市府官員表示，傷者超過90人，包括兒童、醫護人員及一處救護車站的駕駛，有些人仍被困在受損住宅內。

即使俄烏開戰至今已第五年，這波攻擊的規模及受害範圍也很罕見。今年5月，基輔曾有24人命喪一波攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）緊急縮短愛爾蘭行程返國，並前往視察一棟半毀的9層樓住宅。他將這次毀損的一部分原因歸咎於盟友未及時交付其承諾的防空系統。

神情疲憊且沮喪的澤倫斯基說：「如果我們的夥伴及時兌現承諾，我認為2日會有更多人和家園能被救下來。我們只要求夥伴落實已經同意的部分，甚至沒有額外要求。」

澤倫斯基隨後在每天夜間談話中表示，下周在土耳其舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會，防空議題將是「主要成果之一」。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯一夜之間共發射74枚飛彈及496架無人機。空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）指出，彈道飛彈數量異常多，攔截率偏低。而烏克蘭最近幾個月正面臨愛國者飛彈（Patriot）短缺難題。

俄羅斯國防部則在Telegram上表示，這次「大規模攻擊」動用長程、高精準度的陸海空基武器與無人機，打擊軍事與能源設施，以及基輔的機場和其他地點。

俄方並稱，這波攻擊是在報復烏克蘭無人機近期空襲俄羅斯。

最近幾周，烏克蘭加強打擊俄國境內燃料供應，並稱昨夜擊中俄羅斯下諾佛哥羅州（Nizhny Novgorod）一處煉油廠。當地州長表示有一處工業設施遇襲，造成一人身亡。

烏克蘭基輔居民2日在俄羅斯飛彈擊中居民大樓的現場，面露無奈表情。(美聯社)
烏克蘭基輔居民2日在俄羅斯飛彈擊中居民大樓的現場，面露無奈表情。(美聯社)

精華 FAQ

  • 攻擊造成至少25人死亡、超過90人受傷，約130棟建築物受損，許多居民緊急逃入防空避難所與地鐵站，基輔市區多處陷入混亂。

  • 澤倫斯基縮短訪歐行程返國視察災區，並指責盟友未及時交付承諾的防空系統；他也表示，下周NATO峰會將把防空列為重要議題。

  • 俄國國防部稱，此次行動是報復烏克蘭近期無人機襲擊俄羅斯，並表示以長程精準武器打擊軍事、能源設施，以及基輔機場等多個目標。

俄羅斯 烏克蘭 地鐵站

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