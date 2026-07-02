基輔遭「四面八方」襲擊 俄無人機飛彈狂轟 恐成開戰最大空襲之一

俄羅斯飛彈與無人機2日襲擊烏克蘭期間，基輔市區升起濃煙。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 1日警告，俄羅斯 正準備對烏克蘭發動另一波大規模攻擊，俄軍數小時後便發射一波波飛彈及攻擊無人機，猛烈轟炸首都基輔及其他城市。

基輔獨立報報導，當地時間1日晚間至2日凌晨，俄羅斯向基輔發射數十枚巡弋飛彈與彈道飛彈，這次攻擊可能成為俄烏戰爆發以來規模最大的空襲之一。烏克蘭多地同步發布空襲警報，南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）與第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）巴夫洛赫拉德（Pavlohrad）傳出爆炸聲，東北部的蘇梅（Sumy）與哈爾科夫（Kharkiv）也傳出爆炸。

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報導指出，基輔當地時間晚間9時40分左右傳出巨大爆炸聲，並可聽見防空系統運作。數分鐘後，基輔市軍事行政首長特卡琴科（Tymur Tkachenko）警告居民，防空部隊正在城市郊區攔截無人機，許多居民隨即湧入地鐵站避難，不少人搭起帳篷，準備度過漫長一夜。

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烏克蘭空軍在爆炸發生前不久即警告，多批俄羅斯無人機正朝基輔及其他城市飛去，包括尼古拉耶夫（Mykolaiv）、科諾托普（Konotop）與赫爾松（Kherson）。一個多小時後，空軍表示，另有新一波無人機正飛向基輔。特卡琴科警告，無人機正「從四面八方」攻擊基輔。

俄軍攻擊於2日凌晨進入下一階段，包括「鋯石」（Zircon）極音速飛彈在內的彈道飛彈開始發動攻擊。特卡琴科於凌晨12時45分警告基輔面臨彈道飛彈威脅，約半小時後，空軍也發布相同警報。開源監測頻道指出，俄羅斯已出動最多10架戰略轟炸機。

根據Telegram開源情報帳號AMK Mapping初步統計，俄羅斯發射包括Kh-101、伊斯坎德爾-M（Iskander-M）及「鋯石」等在內共74枚各式飛彈。不過，AMK Mapping表示，飛彈發射與攔截數據仍屬初步統計，未來數小時內將進一步修正。

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這波攻擊摧毀住宅建築、損壞基輔市中心一家飯店，並導致多棟高樓起火。截至當地時2日清晨5時，官員已記錄至少28處受損地點，其中大多為住宅建築與民用基礎設施。目前傷亡與損失情況仍不明朗。

俄羅斯飛彈2日襲擊烏克蘭期間，一名女子看著基輔一棟起火燃燒的公寓大樓。（美聯社）

俄羅斯飛彈與無人機2日凌晨襲擊烏克蘭期間，民眾在基輔地鐵站內避難。（路透）