烏稱俄軍3成命喪無人機 兵源連6月失血 俄反嗆1句話

烏克蘭無人機30日擊中莫斯科西南方的葉夫戈列夫斯克村一棟房屋，警察圍起封鎖線。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 烏軍無人機部隊稱，俄軍前線傷亡已連續六個月高於補充兵力；俄方則表示擊落419架烏克蘭無人機，並造成莫斯科州一名嬰兒死亡。

據日媒報導，俄羅斯 前線兵力補充已連續六個月趕不上傷亡損耗。烏克蘭 前線無人機 部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi，呼號「瑪迪亞爾」）日前表示，約三分之一的俄軍傷亡來自烏軍無人機精準打擊，俄軍雖持續補充新兵，但兵力流失速度仍高於補充速度，前線兵力持續出現赤字。另外，俄羅斯當局表示，擊落逾400架烏克蘭無人機，一嬰兒命喪空襲。

綜合日本讀賣新聞等媒體報導指出，布洛夫迪近日接受專訪時表示，其麾下無人機部隊目前每月可造成超過1萬名俄軍傷亡。他指出，俄軍持續招募新兵投入前線，但過去半年來，每月新增兵力始終無法彌補戰場傷亡，兵力缺口持續擴大。

報導引述美國智庫「戰爭研究所」（ISW）等公開資料分析指出，目前俄軍前線每月傷亡約3.5萬人，每月新募集的合約兵約2.7萬人。布洛夫迪根據相關數據表示，俄軍前線兵力已形成持續性的赤字，補充速度落後於戰場消耗。

針對俄軍傷亡增加的原因，布洛夫迪表示，隨著俄軍戰車及步兵裝甲車損失增加，前線攻勢愈來愈依賴步兵徒步推進。步兵長時間暴露於野外，使其更容易成為烏軍無人機鎖定與攻擊的目標，也使無人機在戰場上的打擊效果更加顯著。

除前線作戰外，布洛夫迪也談及烏軍長程無人機的發展。他表示，烏克蘭已提高長程無人機的國產化比率，並降低對中國製零組件的依賴，以確保後勤供應穩定。他指出，今年1月至5月期間，烏軍共打擊18座俄羅斯能源設施，其中近半數曾一度停止運作。

不過，讀賣新聞也指出，由於俄烏雙方持續進行高強度資訊戰，報導中有關俄軍傷亡比率、無人機作戰成果，以及俄羅斯能源設施受損情況等數據，主要引述烏方指揮官說法，目前仍難以由第三方獨立驗證。

俄當局：擊落逾400架烏克蘭無人機 一嬰兒命喪空襲

中央社引述法新社報導，俄羅斯6月30日表示，該國夜間在全國上空擊落419架烏克蘭無人機，包括在莫斯科州。地方當局則稱，一名六個月大的嬰兒不幸身亡。

據報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭的攻勢已持續將近四年半，最近幾個月來，烏克蘭加強運用長程無人機攻擊俄國本土，並特別鎖定俄國能源基礎設施，意圖打擊克里姆林宮籌措戰費的重要來源。

俄國國防部在國營Max平台表示，防空系統在全國各地「攔截並摧毀419架烏克蘭固定翼無人航空載具」。

莫斯科州州長沃羅比奧夫（Andrei Vorobyov）隨後指出，無人機擊中莫斯科西南方的葉夫戈列夫斯克村（Yegoryevsk）一棟「私人住宅」。

他在通訊軟體Telegram表示，「很遺憾，一名六個月大嬰兒在送醫途中不治」，另有兩名成人及一名兒童被送醫治療。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稍早表示，自昨晚以來，防空部隊已在首都擊落61架「敵方無人機」。

俄羅斯25至26日曾擊落660架烏克蘭無人機，是戰爭爆發以來數量最多的其中一次。烏克蘭上周的一次攻擊行動也曾導致莫斯科東南方一座煉油廠起火。