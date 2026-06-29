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芬蘭總統籲烏俄停火60天 稱烏克蘭狀態佳有利談判

中央社赫爾辛基29日專電
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芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。(路透)
芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。(路透)

芬蘭總統史塔布接受政治新聞網站Politico專訪表示，烏克蘭在軍事與政治與經濟上都處於開戰以來的最佳狀態，呼籲各界把握時機推動無條件的60天停火。他表示，俄羅斯在這場戰爭中面臨戰略失敗。

史塔布（Alexander Stubb）在此刻接受Politico專訪，外界解讀是在北約峰會前夕向盟國傳遞信心訊號。該媒體以深入報導美歐政治著稱，在華盛頓決策圈與歐洲外交界均具深度影響力，也是傳遞立場的重要管道。

史塔布指出，過去6個月烏克蘭在軍事方面占上風：每月造成俄軍死傷高達3萬5000人，俄羅斯補充兵員速度跟不上損耗，烏軍無人機與飛彈打擊聖彼得堡（St. Petersburg）、莫斯科（Moscow）的目標，也讓約4成煉油設施喪失運作。

史塔布說，「戰損比現在是1比8，即每1名烏克蘭士兵傷亡，對應8名俄軍傷亡」。他認為，烏克蘭目前的談判地位是開戰以來最有利的，呼籲仿效加薩與伊朗停火的模式，先推動無條件、全面的60天停火，再逐步推進後續談判。

史塔布也觀察到俄羅斯境內多數民眾現已希望終止戰爭，他說，「這是好的徵兆。俄羅斯不會因為經濟壓力或士兵傷亡而收手，要等到民心背離才會。」

面對北約盟友對川普可能撤回防衛承諾的集體焦慮，史塔布疾呼各國應效法芬蘭人「去洗桑拿再泡個冷水澡」冷靜下來。他直言，川普要歐洲負起更多安全責任，各國不應陷入情緒化反應，而應以現實主義應對防衛責任的轉移。

史塔布強調，芬蘭距離俄羅斯柯拉半島（Kola Peninsula），也就是全球最大核武集中地之一，僅100公里。他身為武裝部隊最高統帥，掌握所有與芬蘭安全相關的關鍵資訊，每夜仍能安然入眠。他直言，「北約目前的嚇阻能力，是北約成立以來最強的」，因為盟國整體軍事能力提升，過去讓軍備鬆弛的成員國也重新強化防線。他說芬蘭是「安全提供者，不是安全消耗者」。

史塔布自我定位為「價值觀現實主義者」，並將此理念稱為「價值導向的現實主義」（Values-based realism）。

他透露與川普的往來公開立場與私下溝通一致，方式相當務實，芬蘭和美國的雙邊關係建立在深度國防合作上：芬蘭剛採購64架F-35戰機，砲兵規模與波蘭並列全歐最大，芬蘭剛與美國達成11艘破冰船的協議，因此雙邊的溝通語言與其他歐洲國家有別。

他說，在當下依賴交易、各行其是的時代，一旦拋棄多邊機構與國際規範，每場局部衝突都可能演變為衝擊全球油價、糧價與通膨的連鎖危機。

精華 FAQ

  • 他認為烏克蘭在軍事、政治與經濟上都處於開戰以來最佳狀態，談判位置最有利，因此此刻最適合先推動無條件全面停火，再逐步展開後續談判。

  • 他指出過去六個月烏軍在戰場上占上風，俄軍每月死傷約三萬五千人，補充兵員速度跟不上損耗，且無人機與飛彈還打擊俄國能源設施。

  • 史塔布認為北約嚇阻能力已是成立以來最強，歐洲不該對川普可能調整承諾過度焦慮，而應像芬蘭一樣冷靜面對，主動承擔更多安全責任。

烏克蘭 俄羅斯 北約

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