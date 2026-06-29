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普亭拒絕烏克蘭停止長程打擊提案 誓言全面奪取烏東南4州

中央社／莫斯科28日電
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俄羅斯總統普亭28日在莫斯科接受訪問。(美聯社)
俄羅斯總統普亭28日在莫斯科接受訪問。(美聯社)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）28日表示，俄軍將持續推進全面奪取烏克蘭東部及南部4個地區的既定軍事目標，並拒絕烏方提出停止對彼此內陸進行長程打擊、以降低衝突的新提案。

路透報導，普亭接受俄羅斯國營電視台專訪時也表示，俄羅斯必須提升防空能力，以因應烏克蘭近期加強針對俄國石油產業發動的無人機攻擊。他還說，俄方已妥善處理烏軍攻擊引發的燃料供應問題。

普亭在專訪中表示，烏克蘭提議雙方相互停止遠程打擊，作為邁向和平的一步，但莫斯科認為，這只是為了減輕基輔部隊在長達1250公里前線所承受壓力的緩兵之計，俄方不會受此干擾。

普亭說：「這項提議的用意顯而易見，因為我們對烏克蘭縱深目標的反擊力道更加猛烈、影響更顯著，坦白說，破壞力也更大。鑑於烏克蘭武裝部隊人力嚴重短缺，他們顯然認為這可能是他們的救命稻草。但拯救基輔政權不在我們計畫之中。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室尚未立即回應路透提出的置評請求。

澤倫斯基本月曾致函普亭，提議舉行面對面會談，但遭普亭拒絕。

普亭在專訪中表示，烏克蘭的攻擊「目的在於分散我們的注意力和兵力，使我們無法完成徹底解放頓巴斯（Donbas）與新俄羅斯（Novorossiya）的主要目標」。他指的是頓巴斯地區的盧甘斯克州（Luhansk）與頓內次克州（Donetsk），以及相鄰的札波羅熱州（Zaporizhzhia）與赫松州（Kherson）。

普亭長期堅持，烏克蘭必須放棄其在頓內茨克州（Donetsk）的剩餘據點，作為任何和平協議的重要前提。俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭約7個月後宣布兼併上述4州，但目前僅實質控制上述部分區域。

普亭還說，等到華府不再專注於伊朗與中東衝突，他預期美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和其女婿庫許納（Jared Kushner）將再度訪問莫斯科。

此外，普亭也暗示，本週與他舉行兩天會談的白俄羅斯領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）可能協助推動和平談判。

精華 FAQ

  • 普亭明確拒絕這項提案，認為其只是基輔減輕前線壓力的拖延手段，俄方不會因此改變作戰節奏，也不會把它視為真正的和平突破口。

  • 他表示俄軍將持續推進，完成對烏克蘭東部與南部四州的控制，分別是盧甘斯克、頓內次克、札波羅熱與赫松，並將此視為既定戰略目標。

  • 普亭說俄方需要提升防空能力，以應對烏克蘭對俄國石油產業的無人機攻擊，並稱美方特使與川普女婿未來可能再訪莫斯科，推動相關談判。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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