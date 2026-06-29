我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京撞機事件3大疑點：飛行員是誰？動機為何？禁區怎被突破？

委內瑞拉雙強震已1450死 包含8中國公民遇難、1人失聯

烏克蘭高層竟是俄諜 基輔反餵假情報…

編譯中心／綜合28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯一處煉油廠遭到烏克蘭襲擊後冒出濃煙。(路透)
俄羅斯一處煉油廠遭到烏克蘭襲擊後冒出濃煙。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：烏克蘭前高官柯裘拉被判終身監禁，遭指替俄羅斯聯邦安全局長期刺探機密。
  • 重點二：烏方反情報部門早已監控他，並刻意餵送假訊息誤導俄方判讀戰況。
  • 重點三：澤倫斯基稱烏軍攻擊俄境內兩座煉油廠，持續削弱俄國戰爭能力。

烏軍28日凌晨對俄羅斯境內兩家煉油廠實施了遠程打擊，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍將持續開展行動，「削弱俄發動戰爭的能力」。另外，烏克蘭前高階情報官員、安全局上校柯裘拉，替俄羅斯聯邦安全局（FSB）進行間諜任務，26日被判處終身監禁。這是2022年俄烏戰爭爆發後，烏克蘭在境內反間諜行動的最新重大斬獲。

BBC報導，柯裘拉曾任烏克蘭安全局反恐中心參謀長，負責反恐行動並得以接觸國家機密。他於2018年在維也納被俄國招募為線人，俄方要求其蒐集烏方掌握的俄軍部署調動、烏軍武器系統、基礎建設，以及政治和軍事高層官員的訊息。柯裘拉為了獲取金錢利益，利用基輔一處安全屋，向俄方聯絡人提供烏克蘭軍事以及領導層的機密資料。此外，他也向俄羅斯聯邦安全局報告俄軍在烏克蘭境內的「攻擊成果」，其中包含軍隊和人民死傷人數等資訊。

然而，烏克蘭對其行動早有戒心，在反情報行動中展開全天候跟監。在柯裘拉於去年遭逮捕前，烏方不僅設法避免他接觸關鍵情報，還故意傳遞大量錯誤假訊息，設計讓他「如實回報」給俄羅斯聯絡人。

此外，俄羅斯南部克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）首長康卓葉夫28日在Telegram發表聲明寫道，烏克蘭無人機夜間襲擊俄羅斯多處目標，包括位於該邊疆區庫班河畔斯拉揚斯克一座煉油廠。

澤倫斯基28日在社交媒體發文說，烏軍當天凌晨對俄羅斯境內兩家煉油廠實施了遠程打擊。澤倫斯基說，烏軍除了襲擊距離前線約300公里的斯拉揚斯克煉油廠，烏軍還打擊雅羅斯拉夫爾州一處煉油廠。澤倫斯基還轉發了兩處煉油廠遭襲後的視頻。畫面顯示煉油廠燃起大火，濃煙滾滾。據報導，烏克蘭當局持續攻擊俄羅斯能源基礎建設，已導致俄國部分地區出現嚴重燃料短缺。

精華 FAQ

  • 他被指自2018年起替俄羅斯聯邦安全局從事間諜活動，利用接觸國家機密的職務，向俄方提供烏軍部署、武器系統及高層資訊，因此遭判終身監禁。

  • 烏方在反情報行動中全天候監控他，避免其接觸關鍵機密，並故意提供大量錯誤訊息，讓他回報給俄方時接收到失真的戰場與內部情資。

  • 澤倫斯基表示，烏軍凌晨對俄羅斯境內兩家煉油廠發動遠程打擊，目標包括斯拉揚斯克與雅羅斯拉夫爾州煉油設施，意在削弱俄國能源與戰爭能力。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

南韓禁食狗肉法令明年2月生效 數十萬食用犬去向不明

下一則

暌違23年 日韓防長同一年互訪 小泉進次郎訪視黑鷹機隊

延伸閱讀

烏克蘭無人機猛攻煉油廠 普亭首度坦承俄羅斯燃料短缺

烏克蘭無人機猛攻煉油廠 普亭首度坦承俄羅斯燃料短缺
烏克蘭無人機狂轟 克里米亞進入緊急狀態 出現逃亡潮

烏克蘭無人機狂轟 克里米亞進入緊急狀態 出現逃亡潮
俄烏開戰以來最大規模 烏克蘭200架無人機襲擊莫斯科

俄烏開戰以來最大規模 烏克蘭200架無人機襲擊莫斯科
澤倫斯基：烏軍打擊俄軍工廠

澤倫斯基：烏軍打擊俄軍工廠

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

2026-06-21 16:32
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55
伊朗革命衛隊25日在荷莫茲海峽攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨船。（美聯社）

伊朗又開火攻擊荷莫茲海峽船隻…今日5件事

2026-06-26 14:40

超人氣

更多 >
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 5航空公司的椅距寬到被評為最舒適
川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議
躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網

躲索馬利亞4年 美最大聯邦福利詐欺要犯落網
社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡

社安金預付卡換銀行 360萬用戶將獲新卡