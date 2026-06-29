烏克蘭高層竟是俄諜 基輔反餵假情報…

俄羅斯一處煉油廠遭到烏克蘭襲擊後冒出濃煙。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 烏克蘭前高官柯裘拉被判終身監禁，遭指替俄羅斯聯邦安全局長期刺探機密。

烏克蘭前高官柯裘拉被判終身監禁，遭指替俄羅斯聯邦安全局長期刺探機密。 重點二： 烏方反情報部門早已監控他，並刻意餵送假訊息誤導俄方判讀戰況。

烏方反情報部門早已監控他，並刻意餵送假訊息誤導俄方判讀戰況。 重點三：澤倫斯基稱烏軍攻擊俄境內兩座煉油廠，持續削弱俄國戰爭能力。

烏軍28日凌晨對俄羅斯 境內兩家煉油廠實施了遠程打擊，烏克蘭 總統澤倫斯基 表示，烏軍將持續開展行動，「削弱俄發動戰爭的能力」。另外，烏克蘭前高階情報官員、安全局上校柯裘拉，替俄羅斯聯邦安全局（FSB）進行間諜任務，26日被判處終身監禁。這是2022年俄烏戰爭爆發後，烏克蘭在境內反間諜行動的最新重大斬獲。

BBC報導，柯裘拉曾任烏克蘭安全局反恐中心參謀長，負責反恐行動並得以接觸國家機密。他於2018年在維也納被俄國招募為線人，俄方要求其蒐集烏方掌握的俄軍部署調動、烏軍武器系統、基礎建設，以及政治和軍事高層官員的訊息。柯裘拉為了獲取金錢利益，利用基輔一處安全屋，向俄方聯絡人提供烏克蘭軍事以及領導層的機密資料。此外，他也向俄羅斯聯邦安全局報告俄軍在烏克蘭境內的「攻擊成果」，其中包含軍隊和人民死傷人數等資訊。

然而，烏克蘭對其行動早有戒心，在反情報行動中展開全天候跟監。在柯裘拉於去年遭逮捕前，烏方不僅設法避免他接觸關鍵情報，還故意傳遞大量錯誤假訊息，設計讓他「如實回報」給俄羅斯聯絡人。

此外，俄羅斯南部克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）首長康卓葉夫28日在Telegram發表聲明寫道，烏克蘭無人機夜間襲擊俄羅斯多處目標，包括位於該邊疆區庫班河畔斯拉揚斯克一座煉油廠。

澤倫斯基28日在社交媒體發文說，烏軍當天凌晨對俄羅斯境內兩家煉油廠實施了遠程打擊。澤倫斯基說，烏軍除了襲擊距離前線約300公里的斯拉揚斯克煉油廠，烏軍還打擊雅羅斯拉夫爾州一處煉油廠。澤倫斯基還轉發了兩處煉油廠遭襲後的視頻。畫面顯示煉油廠燃起大火，濃煙滾滾。據報導，烏克蘭當局持續攻擊俄羅斯能源基礎建設，已導致俄國部分地區出現嚴重燃料短缺。