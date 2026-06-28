烏克蘭無人機猛攻煉油廠 普亭首度坦承俄羅斯燃料短缺

普亭周日接受國營電視台訪問時首度承認，烏克蘭無人機技術進步，加上最近一連串攻擊，已衝擊俄國燃料生產。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 坦承，由於烏克蘭 加強遠程無人機打擊，俄羅斯面臨燃料短缺。多座煉油廠相繼起火，迫使多處地區實施汽油配給。

普亭周日接受國營電視台訪問時首度承認，烏克蘭無人機技術進步，加上最近一連串攻擊，已衝擊俄國燃料生產。

普亭說：「這些針對基礎設施的攻擊確實帶來麻煩，這是顯而易見的。」

俄烏戰爭進入第五年，俄軍在戰場上推進陷入停滯，這些攻擊也暴露俄羅斯侵略烏克蘭行動的重大弱點。烏克蘭總統澤倫斯基周日證實，烏軍已攻擊位於俄國境內深處的克拉斯諾達爾（Krasnodar）和雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）地區煉油廠。

不過，普亭仍堅稱俄軍會繼續進攻，並在暗示可能進一步占領烏克蘭領土。

普亭還說，遭到攻擊後，俄羅斯燃料供應出現「一定程度的短缺」，但宣稱情況「並不嚴重」，官員正設法恢復供應。

自5月以來，烏克蘭憑藉本土自主研發的無人機技術攻擊俄羅斯煉油廠，範圍從莫斯科市中心一路延伸到遙遠的烏拉山脈。參與行動的人士透露，美國情報協助烏克蘭無人機規劃飛行路線，以穿越俄羅斯防空網。

受訪時，普亭似乎瞇著眼照著提詞機念稿，接連對戰況提出未經證實的說法，宣稱俄軍距離烏克蘭北部蘇梅州首府僅10.5公里。

普亭也說，俄軍已控制頓內次克州利曼（Lyman）和科斯蒂安特尼夫卡（Kostyantynivka）大部分地區。這兩座城市是烏克蘭所謂「要塞帶」的關鍵節點，構成防守烏方控制區頓巴斯的核心防線。