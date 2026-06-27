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烏軍深入打擊 克里米亞成普亭戰爭包袱 俄強硬派呼籲升高衝突

編譯梁采蘩／即時報導
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2026年6月22日，在俄烏衝突期間，一張衛星圖像顯示克里米亞大橋旁冒出濃煙。（...
2026年6月22日，在俄烏衝突期間，一張衛星圖像顯示克里米亞大橋旁冒出濃煙。（路透）

俄國占領的烏克蘭克里米亞半島26日宣布緊急狀態。這項決定顯示，烏克蘭連日遠程攻擊已在克里米亞造成燃油、電力與交通危機。俄國國防部稱，防空系統一夜攔截660架烏克蘭無人機，克里米亞與十多個俄國地區都遭鎖定，26日上午又攔截46架，但未說明損失與傷亡。

克里米亞民生壓力正迅速擴大。當地加油站燃油告罄，俄方官員自21日起禁止對一般民眾出售汽油；塞凡堡市（Sevastopol）先前遭攻擊後大停電，輪流停電又影響仰賴電力抽水的供水系統。

俄國遊客原本把克里米亞視為熱門度假地，如今7、8月訂房量比去年下滑逾30%；26日已有數千輛車排隊經克里米亞大橋離開半島，反方向幾乎無人等待進入。夏令營取消，兒童被疏散，部分商場關閉，餐廳與商店也被要求晚間8時前歇業。

華爾街日報報導，克里米亞是俄國總統普亭2014年併吞烏克蘭領土後，最具象徵性的政治戰利品，也在2022年俄軍全面入侵初期，成為攻向烏南的重要基地。俄國多年來在半島部署龐大軍事設施，並以克里米亞大橋象徵與俄國本土「重新連結」。但烏克蘭遠程無人機與飛彈產能提高後，這個原本被視為安全後方的基地，正變成補給受阻的戰場。

烏克蘭近來鎖定克里米亞橋梁、鐵路、油庫、渡輪、電力設施與港口，也攻擊試圖經俄占烏南公路進入半島的油罐車。黑海艦隊早已在戰爭中遭重創，克里米亞防空系統也持續消耗，使半島更難維持軍事與民生補給。烏方人士形容，這是一場典型「孤立作戰」，目的在切斷俄軍及其支撐系統的補給線。

這場壓力不只限於克里米亞。衛報報導，烏克蘭總統澤倫斯基25日表示，已授權對俄國目標展開40天行動，以「影響侵略國」並施壓停戰。烏軍25日攻擊距前線約1500公里的烏法（Ufa）兩座煉油廠，也打擊克拉斯諾達爾邊疆區油庫；俄國第四大煉油廠也因烏軍無人機攻擊暫停運轉。這些攻擊加劇俄國燃油短缺，也迫使俄軍將防空系統調往莫斯科、普亭位於瓦爾代的官邸與克里米亞大橋等要地，可能讓其他地區更脆弱。

對烏克蘭而言，遠程打擊讓基輔得以把壓力推向俄國後方，使俄國社會更直接感受戰爭代價。對普亭而言，問題更棘手：克里米亞曾是他展示帝國野心與統治成就的皇冠，如今卻成為政治與軍事包袱。

烏克蘭攻勢也加劇俄國強硬派對克里姆林宮的壓力。路透報導，因烏軍深入打擊莫斯科、聖彼得堡與克里米亞，強硬派正要求普亭放棄外交、升高衝突。他們長期以來的呼聲包括全面動員、摧毀基輔政府區、暗殺澤倫斯基、攻擊歐洲無人機工廠，甚至應考慮動用戰術核武。

克里姆林宮至今仍未接受最激進主張。分析人士認為，強硬言論仍可能讓決策更複雜，因為會煽動俄國民意，拉高對發動更大規模軍事行動的期待；但莫斯科目前仍希望保留外交解決的可能。

精華 FAQ

  • 攻擊已讓克里米亞出現燃油告罄、輪流停電、供水受影響與交通受阻等問題，並迫使當地宣布緊急狀態，顯示民生與軍事補給同時承壓。

  • 克里米亞原是俄國展示併吞成果與軍事布局的核心，但烏軍以無人機和飛彈持續打擊橋梁、油庫與港口後，半島不再安全，反而成為補給脆弱且高度耗損的前線負擔。

  • 強硬派要求普亭放棄外交、全面動員，甚至主張摧毀基輔政府區、暗殺澤倫斯基、攻擊歐洲無人機工廠，並有人提議考慮使用戰術核武施壓。

普亭 克里米亞 俄國

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