35歲虛擬寂寞主婦 烏軍設甜蜜陷阱誘俄洩密引導砲擊

俄烏戰火範圍擴大，傳烏克蘭軍事情報員正大舉實施「網路釣魚」行動；圖為在烏克蘭一處未公開地點，民眾26日揮舞國旗迎接載著遣返烏克蘭戰俘的巴士。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 烏克蘭情報人員透過社群平台假扮女性接觸俄軍，蒐集部署座標後引導無人機與炮擊精準打擊；同時，克里米亞也因烏軍空襲升高而宣布緊急狀態。

俄烏戰火持續延燒且範圍擴大，烏克蘭 軍事情報人員正大舉實施「網路釣魚」行動。情報人員透過在通訊軟體上建立虛假的人設檔案，誘導前線俄羅斯 軍人洩露具體地理位置及軍事部署情資，藉此引導無人機與炮兵部隊實施精準打擊。另外，烏克蘭頻頻空襲，俄羅斯吞併的克里米亞 宣布緊急狀態。

美國雜誌「大西洋」（The Atlantic）報導，烏克蘭軍事情報局（GUR）一名代號為「謝爾希」的男性官員，在通訊軟體上偽裝成一名35歲的「寂寞家庭主婦」，並成功與俄軍的一名車臣指揮官阿赫馬德建立聯繫。在對話過程中，該名偽裝成寂寞主婦的情報員向阿赫馬德提出「我想看看你的生活，給我發張照片」的要求。阿赫馬德隨後傳送了一張在兵營內部的自拍照。

然而，這張自拍照的背景牆上，清晰可見一張標注著部隊位置的軍營地圖。烏克蘭軍方在獲取照片後，隨即根據地圖上的坐標派出無人機，對該基地位置實施了精準打擊。謝爾希的上級指揮官事後評論說：「謝爾希非常擅長撩撥，團隊裡甚至有人來找他請教交友的建議。」

此外，類似的網路誘捕戰術也在其他戰線取得成果。烏克蘭安全局（SBU）前雇員尼基塔·克內什透露，他所創建的駭客組織，先前曾頻繁在俄羅斯主流社交平台上，以「魅力女性」的虛假檔案為誘餌與俄軍接觸。該行動最終成功使烏克蘭札波羅熱地區梅利托波爾附近的一處俄軍基地暴露了具體位置，該基地隨後遭到烏克蘭炮兵部隊轟炸炸毀。

對於此類透過社交網路實施的情報戰，一名參與相關行動的知情人士在接受採訪時透露：「美國中央情報局（CIA）很擅長這個。」目前，這類利用網路社交心理漏洞的誘捕行動，已成為烏克蘭搜集前線俄軍部署坐標的重要手段之一。

此外，烏克蘭第426無人機系統團指揮官耶戈爾．克拉夫欽科指出，該部隊有相當大比率的夜間任務，是仰賴潛伏在俄軍控制區之內的地下抵抗網路提供情報。

另據中央社引述法新社報導，俄羅斯吞併的克里米亞當局26日宣布進入「緊急狀態」，以因應烏克蘭日益頻繁的空襲對當地造成的衝擊。

俄羅斯扶植的克里米亞半島行政首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）在Telegram發文稱：「當局已做出決定…將簽署法令，宣布克里米亞共和國和塞凡堡市（Sevastopol）進入區域層級緊急狀態。」

阿克瑟諾夫在貼文中表示，進入緊急狀態將有助於「快速解決確保各個部門穩定運作的相關任務」。

基輔方面表示，發動空襲是對俄羅斯幾乎每天轟炸烏克蘭平民與能源基礎設施的合理回應。