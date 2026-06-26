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烏軍頻頻空襲 克里米亞宣布緊急狀態

中央社莫斯科26日綜合外電報導
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俄羅斯吞併的克里米亞當局26日宣布進入「緊急狀態」。圖為衛星影像顯示24日在克里...
俄羅斯吞併的克里米亞當局26日宣布進入「緊急狀態」。圖為衛星影像顯示24日在克里米亞塞凡堡（Sevastopol）主要發電廠的景象。(路透)

俄羅斯吞併的克里米亞當局今天宣布進入「緊急狀態」，以因應烏克蘭日益頻繁的空襲對當地造成的衝擊。

法新社報導，由於烏克蘭先前攻擊俄羅斯南部、負責向克里米亞供應能源的基礎設施，當地目前面臨燃料短缺與停電問題。

俄羅斯扶植的克里米亞半島行政首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksyonov）在Telegram發文表示：「當局已做出決定…將簽署法令，宣布克里米亞共和國和塞凡堡市（Sevastopol）進入區域層級緊急狀態。」

阿克瑟諾夫在貼文中表示，進入緊急狀態將有助於「快速解決確保各個部門穩定運作的相關任務」。

基輔方面表示，發動空襲是對俄羅斯幾乎每天轟炸烏克蘭平民與能源基礎設施的合理回應。

阿克瑟諾夫在昨天發布的聲明中承認，克里米亞正面臨「充滿挑戰的時期」，而「燃料供應狀況」是最為嚴峻的問題。

他在聲明中表示：「我無法確切說明需要多久時間，也無法公開具體的行動計畫。不過，我們正在採取行動。」

他也承認，俄羅斯軍隊無法完全保護該半島。他表示：「遺憾的是…世界上沒有任何防空系統，在安全性與有效性上是絕對完美的。」

精華 FAQ

  • 因烏克蘭對俄羅斯南部及供應克里米亞能源的設施持續空襲，當地出現燃料短缺、停電與供應不穩等問題，當局因此宣布區域層級緊急狀態。

  • 阿克瑟諾夫指出，克里米亞正處於充滿挑戰的時期，其中最嚴峻的是燃料供應狀況，此外還有停電與各部門運作受影響等問題。

  • 他承認俄羅斯軍隊無法完全保護克里米亞，並表示世界上沒有任何防空系統能在安全性與有效性上達到絕對完美，因此當局只能持續採取應對措施。

克里米亞 俄羅斯 烏克蘭

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