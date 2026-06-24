俄影子艦隊運油金援戰爭 瑞典籲歐盟積極登船攔截

瑞典海岸防衛隊今年4月時對疑似在瑞典海域漏油造成汙染的Flora 1油輪進行登船檢查。(美聯社)

瑞典 電視台調查報導發現，僅是今年已有262艘俄國影子艦隊油輪，經由波羅的海運送石油；瑞典外長斯典尼嘉德呼籲歐盟 各國積極登船檢查，以阻斷俄國規避制裁，透過出口石油繼續取得攻打烏克蘭 的資源。

瑞典電視台（SVT）根據芬蘭獨立調查機構Crea的資料報導指出，光是今年就有262艘影子油輪，經由鄰近瑞典的波羅的海海域輸出俄國石油。

自今年3月起，瑞典當局已登船查扣5艘可疑的油輪，包括無國籍的Caffa、掛假旗的Sea Owl I、疑似在瑞典海域漏油造成污染的Flora 1、Hui Yuan，涉嫌懸掛偽造敘利亞國旗的「金輝號」（Jin Hui，音譯）。其中金輝號的中國籍船長因涉嫌持有偽造文件以及違反適航規定而被逮捕。

報導指出，這些影子油輪的最大宗接收國是印度，將俄國的原油提煉成不同產品，例如柴油、汽油、飛機燃料等。這些產品再輾轉賣回歐洲，這就是所謂的「石油洗產地」或「洗油」（oil laundering）。

根據瑞典電視台的調查，俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來，有超過9000船次的石油運輸經過波羅的海，其中價值超過3兆瑞典克朗（約新台幣9.8兆元）的俄羅斯原油與石油產品，從距離瑞典海岸僅數海里的海域經過。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的統計，這筆金額相當於俄羅斯入侵烏克蘭以來軍事支出的半數以上。

報導表示，這些通過波羅的海的影子艦隊是俄國攻打烏克蘭的重要經濟來源，因此俄國對這些船隻有所保護。瑞典國防軍作戰部主任哈斯勒姆（Ewa Skoog Haslum）表示，俄國在約1年前開始派戰艦保護，在一些案例中，也發現有疑似國安人員在船上的情形。

她表示，這大幅地改變了波羅的海的安全狀況，她認為軍事對峙有可能發生，並強調這是俄國單方面將風險升溫，但她認為，俄國應不至於不明智到走上軍事對峙的地步。

瑞典外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）對瑞典電視台表示，雖然很樂見英國與法國也開始採取類似登船攔截的行動，但瑞典在這個行動上還是很孤單，她呼籲歐盟各國更積極的加入防堵影子艦隊的行列。

她與民防部長波林（Carl-Oskar Bohlin）聯名寫了一封建議信給歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），希望更多國家可以採取動作。

她表示，各國應該在合乎國際法的規範下開始進行登船檢查，她說，瑞典登船檢查的手段讓影子艦隊選擇成本更高、費時更久，離瑞典海域更遠的航線，她呼籲這些船隻航經的國家開始採取行動防堵。

瑞典電視台整理經過波羅的海的262艘影子船艦資料，發現非洲國家的旗幟是大宗；船東公司國籍則以塞席爾、阿拉伯聯合大公國及香港最多；印度是最大接收國；而這些船隻的平均船齡為19年，最老舊的超過33年，一般油輪超過15年船齡就被視為老舊，因為容易有安全問題或造成環境汙染而避免使用。

俄羅斯在侵略烏克蘭而受到歐美與七大工業國集團（G7）所制裁後，建立了一支由所有權不透明的老舊油輪組成的艦隊規避制裁，這些船隻通常相當老舊，若遭扣押或因漏油事故被沒收，船東承受的損失也有限。影子艦隊會隱藏船隻所有權、確保管理船隻的公司不在俄國境內、懸掛權宜船旗或假旗等。