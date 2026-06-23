俄兵源告急 當街抓壯丁送前線 傳傷殘退役軍持刀對抗

傳俄羅斯斷腿退役軍人不滿徵兵人員大規模抓捕壯丁，當街持刀對抗。（取材自Ｘ平台）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄羅斯朋札州傳出大規模街頭搜查，帶走適齡男性徵兵。

俄羅斯朋札州傳出大規模街頭搜查，帶走適齡男性徵兵。 重點二： 網傳傷殘退役軍人持刀對峙執法人員，抗議強徵上前線。

網傳傷殘退役軍人持刀對峙執法人員，抗議強徵上前線。 重點三：俄軍兵源持續吃緊，官方則否認外界指控強制動員。

俄烏戰爭持續超過4年，前線長期高強度作戰造成俄軍人力持續消耗。近日，俄羅斯 朋札州（Penza）傳出大規模徵兵行動，多地居民指控執法人員在街頭及社區展開突擊搜查，帶走適齡男性。一段傷殘退役軍人持刀對抗徵兵人員的影片也在網路流傳，引發關注。

根據俄羅斯獨立媒體《Mediazona》、反戰組織「Idite Lesom」及多家外媒報導，位於莫斯科東南方約560公里的朋札州首府朋札市，以及卡緬卡（Kamenka）、庫茲涅茨克（Kuznetsk）和蘇爾斯克（Sursk）等地，近日傳出大規模徵兵行動。

當地居民表示，警察、法警、軍事徵兵官員及戴著巴拉克拉瓦頭套的蒙面人員，在街頭、大眾運輸工具、購物中心及住宅區進行攔查，部分男性遭帶往徵兵單位。居民稱，執法人員會攔截車輛及路人，要求男性接受身分查驗，部分人被要求簽署與俄羅斯國防部 相關的軍事合約。

此外，庫茲涅茨克一段影片近日在網路流傳。畫面顯示，一名坐在輪椅上的斷腿男子疑似不滿警方執法方式，當街持刀與執法人員對峙，並高聲斥責當局帶走年輕人參戰。影片中，男子持刀逼近警方，遭對峙的警員則一邊後退一邊拍攝現場情況。據報導，該男子被認為是傷殘退役軍人，但其身分尚未獲官方證實。

報導指出，俄軍近年持續面臨兵源壓力。部分西方官員估計，俄軍目前每月傷亡人數接近4萬人，而新增兵員約3.5萬人，存在兵力缺口。

在烏克蘭基輔，民眾22日在臨時露天市場購買食物，該市集近期被俄羅斯飛彈摧毀。（美聯社）

據統計，自俄烏戰爭爆發以來，已有大批俄軍士兵逃離部隊。網路影片顯示，有受傷士兵在康復後被要求重返前線執行任務。一名士兵在影片中表示，自己曾多次參與作戰並受過重傷，雖被評定僅適合從事非戰鬥任務，仍被要求重返前線。

對於外界指控，俄羅斯官方否認。朋札州內政部門及俄羅斯國防部表示，相關影片與報導內容失實，強調近期行動目的在於查核已取得公民身分但未依法完成兵役登記的人員，並非針對戰事進行強制動員或強迫簽約。

傳俄羅斯斷腿退役軍人不滿徵兵人員大規模抓捕壯丁，當街持刀對抗。（取材自Ｘ平台）

另據路透報導，烏克蘭日前攻擊莫斯科一座煉油廠，22日凌晨莫斯科擊落逾80架無人機。與此同時，俄軍也對烏克蘭發動攻擊，造成至少6人喪生，包括一名男孩及其父親。

根據當地媒體，俄國國防部表示，俄軍防空系統在一夜之間擊落301架無人機，其中包括烏克蘭境內的俄國占領區。俄羅斯曾多次攻擊烏克蘭的海上出口路線，鎖定對於外貿及戰時經濟至關重要的船隻與港口。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊應用程式（App）Telegram表示，過去24小時內，共有84架朝莫斯科飛去的無人機被擊落，已派緊急救難人員前往無人機墜落地點，但他未提供更多細節。

俄羅斯無人機21日夜空襲烏克蘭東南部的札波羅熱市（Zaporizhzhia），造成2人死亡，另有7人受傷。圖為22日消防員在現場滅火。(路透)