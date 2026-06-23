總理全力布局明年連任選戰 義大利拒出資為烏買武器
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義大利證實將不參與出錢採購烏克蘭所需美國武器的北約相關計畫，這是羅馬當局尋求限制國防支出的最新例證。總理梅洛尼（Giorgia Meloni）警告，面對不斷飆升的國內能源與燃料價格，政府必須將施政重心放在補貼民生，她正全力布局明年的連任選戰，此刻擴張國防支出顯已不再受義大利選民青睞。
國防新聞（Defense News）報導，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）日前在國會備詢時表示，義大利已決定不支持北約「烏克蘭優先需求清單」（PURL，即代烏克蘭向美國採購武器）計畫。根據PURL，北約成員將共同出資購買美國武器，再將之轉交烏克蘭。
克羅塞托在談到PURL計畫時強調：「我們從一開始就說不，現在的態度依然是拒絕。」
北約本月表示，參與國目前已承諾為PURL計畫提供近60億美元資金，將集中用於支援烏克蘭的防空系統。
北約指出，目前PURL已協助出資購買70%烏克蘭所需愛國者防空系統的飛彈，以及其他防空系統高達90%的彈藥。
目前的出資國包括德國、加拿大、荷蘭與瑞典。
在宣布抵制PURL計畫前，義大利才宣布恐不會加入歐盟的「國家豁免條款」（NEC）計畫。NEC允許成員國在計算年度財政赤字時，免將部分國防支出列入，好讓各國能在不違反歐盟赤字規定前提下，進行額外武器採購。
此外，梅洛尼也表示，義大利可能不會加入歐盟名為SAFE的歐洲防衛融資計畫；這項計畫本可為義大利提供149億歐元（約170億美元）的低利貸款用於國防開支。
據悉，美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）近期在北約會議中曾批評部分歐洲盟友仍抱持「免費搭便車」心態，但未直接點名義大利。
義大利政府認為當前國內能源與燃料價格壓力高漲，應優先把資源用於補貼民生，而非擴張國防支出。梅洛尼也正為明年連任布局，顯示此決定兼具財政與選舉考量。 PURL是由北約成員共同出資，替烏克蘭向美國採購武器，再轉交烏方使用。北約表示，該計畫已籌得近60億美元，並協助取得多數愛國者飛彈與防空彈藥。 除了拒絕PURL，義大利也可能不加入NEC與SAFE。前者可讓國防支出暫不計入赤字，後者則可能提供149億歐元低利貸款，但梅洛尼政府仍傾向保留空間。
精華 FAQ
義大利政府認為當前國內能源與燃料價格壓力高漲，應優先把資源用於補貼民生，而非擴張國防支出。梅洛尼也正為明年連任布局，顯示此決定兼具財政與選舉考量。
PURL是由北約成員共同出資，替烏克蘭向美國採購武器，再轉交烏方使用。北約表示，該計畫已籌得近60億美元，並協助取得多數愛國者飛彈與防空彈藥。
除了拒絕PURL，義大利也可能不加入NEC與SAFE。前者可讓國防支出暫不計入赤字，後者則可能提供149億歐元低利貸款，但梅洛尼政府仍傾向保留空間。
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