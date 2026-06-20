波蘭撤銷澤倫斯基「白鷹勳章」 二戰歷史爭議升溫

2023年波蘭時任總統杜達(右)在華沙總統府，向烏克蘭總統澤倫斯基頒授白鷹勳章。(路透資料照)

波蘭 總統納夫羅茨基19日宣布撤銷烏克蘭 總統澤倫斯基 2023年獲頒的「白鷹勳章」，兩國因第二次世界大戰歷史記憶引發的爭議也進一步升溫。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月簽署命令，將烏克蘭軍隊的1支特種部隊命名為「UPA英雄」，UPA是指二戰時期的烏克蘭反抗軍（Ukrainian Insurgent Army）。此舉激怒華沙，因為當時該單位曾參與屠殺10萬波蘭平民的行動，甚至可能構成「種族滅絕」。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，華沙一直是基輔的重要盟友之一，不僅接收數十萬名烏國難民，也成為西方對烏軍援的重要後勤樞紐。然而，圍繞二戰歷史記憶的爭議持續為雙邊關係帶來緊張。

納夫羅茨基（Karol Nawrocki）決定撤銷澤倫斯基所獲的「白鷹勳章」（Order of the White Eagle），該勳章為波蘭最高榮譽。他的決定是在烏克蘭與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）呼籲避免爭議升級的情況下作出，且距離波蘭主辦年度「烏克蘭重建會議」（Ukraine Recovery Conference）僅剩下不到1周時間，澤倫斯基是否出席也面臨不確定性。

去年就任總統的納夫羅茨基透過聲明表示，「歷史真相不是、也絕不應該成為討價還價的籌碼。緬懷受害者是波蘭的道義責任。」

他指出，波蘭已要求烏克蘭撤回命名決定，但基輔並未照辦。

「因此，鑒於烏克蘭總統澤倫斯基同意將烏克蘭武裝部隊單位命名為『UPA英雄』…我決定撤銷授予烏克蘭總統的白鷹勳章。」

烏克蘭方面則批評此舉為「戰略性錯誤」，且「只有莫斯科會因此受益」。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）表示，他計畫歸還2022年獲頒的波蘭勳章，以回應這個「無理、衝動且不尊重」的決定。