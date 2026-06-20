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沒和平談判誠意 歐盟制裁俄羅斯再延一年

編譯中心／綜合19日電
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文章重點整理：

  • 重點一：歐盟同意將因俄侵烏制裁延長十二個月，首度一次延長一年。
  • 重點二：烏克蘭盟友再承諾逾十億美元軍援，整體援助或超過四十億美元。
  • 重點三：歐盟內部對是否直接接觸莫斯科仍分歧，多國認為俄方欠缺談判誠意。

歐盟領袖18日同意，將因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁再延長12個月，創下首次一次延長1年的紀錄。同時，烏克蘭再獲盟友逾10億美元軍援，但歐盟內部對是否與俄羅斯展開直接接觸仍意見分歧。

路透社報導，歐盟18日在布魯塞爾舉行高峰會做出了這項決定，針對俄羅斯部分經濟領域的制裁首次延長1年，過去是每6個月續延一次。

烏克蘭國防部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)表示，烏克蘭盟友在「烏克蘭防務國際聯絡小組」(Ukraine Defense Contact Group)會議上宣布，將透過北約「烏克蘭優先需求清單」(Prioritised Ukraine Requirements List)計畫提供10億美元武器援助。

費多羅夫在會後聯合記者會上表示，所有支援方案總值可能超過40億美元。

此外，歐盟官員表示歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)辦公室與克里姆林宮進行「外交層級的簡短接觸」後，多位歐盟領袖指出，沒有必要急於與莫斯科展開談判。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，歐洲國家一直在外交上孤立莫斯科。不過近期歐洲領袖開始討論是否有必要與俄羅斯直接接觸，以尋求結束戰爭的可能性，但目前尚無共識。

抵達布魯塞爾峰會時，拉脫維亞總理庫爾柏格斯(Andris Kulbergs)表示：「首先，對方必須有人願意追求和平。不幸的是，對方沒人想要和平…如果對方(俄羅斯)不願意，接觸就毫無意義了。」

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)也表示：「如果看到俄羅斯釋出展開和平談判或願意停火的正面訊號，再介入會更好…但到目前為止，我沒有看到任何來自俄羅斯的正面訊號，因此我的問題是，我們究竟希望達成什麼目標？」

荷蘭總理葉騰(Rob Jetten)同樣認為，俄羅斯並未展現談判意願，因此短期內難以啟動和平談判。他說：「荷蘭完全沒有這種印象。我們看到俄羅斯最近並未展現任何真正的誠意。」

不過，也有部分領袖支持與莫斯科保持對話。奧地利總理史托克(Christian Stocker)指出，無論層級高低，他都希望維持溝通管道暢通，但他同樣質疑俄方對和平談判的誠意。

本週稍早，義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)呼籲由歐盟指派統一特使，專責就烏克蘭問題與俄羅斯聯繫。

精華 FAQ

  • 歐盟領袖同意將因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁再延長十二個月，這也是首次一次延長整整一年，過去通常每六個月續延一次。

  • 烏克蘭盟友在防務聯絡小組會議上宣布，將透過北約相關計畫提供十億美元武器援助；若加計其他支援方案，總值可能超過四十億美元。

  • 多位東歐與北歐領袖認為俄羅斯沒有和平誠意，不必急於接觸；但奧地利與義大利等國主張保留溝通管道，甚至提議由歐盟指派統一特使。

俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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