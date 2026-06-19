烏近200架無人機直撲莫斯科 儲油槽遇襲 居民稱「下黑雨」

俄羅斯18日遭遇全面入侵烏克蘭以來最大規模的無人機攻擊之一。(歐新社)

俄羅斯 18日遭遇全面入侵烏克蘭 以來最大規模的無人機攻擊之一，24小時內共攔截並摧毀近1000架烏克蘭無人機及4枚巡弋飛彈，其中近200架飛向首都莫斯科，導致當地一座煉油廠遇襲，部分地區甚至出現疑似「油雨」。

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BBC報導，莫斯科州州長沃羅比約夫（Andrei Vorobyov）表示，攻擊造成濃煙直竄天際，莫斯科州共有17人受傷。莫斯科州東南部居民則向BBC表示，當地出現細微毛毛雨，並在衣物上留下「令人不舒服的黑色斑點」。儘管當局否認出現任何「油雨」現象，但市府官方Telegram頻道仍警告受影響地區居民關閉門窗，並建議有孩童、年長者及氣喘患者的家庭盡速離開當地。

另外，位於莫斯科東南部的卡波特尼亞煉油廠（Kapotnya refinery）再度起火。這已是該設施1個月內第3次、也是本週第2次遇襲，大量黑煙直竄天際。網路流傳畫面顯示，現場發生猛烈爆炸，一座大型儲油設施的頂部被炸飛，屋頂被拋向數十公尺高空。

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一名住在附近的男子表示，黎明時整棟樓突然開始搖晃，把他從睡夢中驚醒；到了早上，空氣中瀰漫著燒焦味，甚至讓他難以呼吸。他說：「真的非常可怕。以前我沒有那麼害怕，但現在幾乎已經接近恐慌。」

除了煉油廠外，附近一座購物中心也傳出火警，據稱是無人機殘骸墜落所致。BBC查證的影片顯示，一架無人機撞上高樓上層樓面，玻璃及碎片沿著建築外牆傾瀉而下，散落至下方中庭。另一段影片則顯示，停車場柏油路面覆蓋一層厚重、深色且帶有油光的物質，但停放車輛底部周圍地面卻相對乾淨。

一名當地女子表示，一走出公寓就遇到細細的毛毛雨，自己和朋友的外套上都出現「令人不舒服的黑色斑點」，朋友的外套甚至「幾乎被黑色顆粒覆蓋」。她並表示，接下來得觀察頭髮是否會因接觸石油而開始掉落。