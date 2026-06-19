開戰來最大攻擊 烏克蘭200無人機襲擊莫斯科、轟炸煉油廠

烏克蘭18日對莫斯科發動開戰以來最大規模無人機攻擊，遇襲地點冒出濃煙。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 烏克蘭連夜以近兩百架無人機襲擊莫斯科周邊，創下開戰以來最大規模攻擊。

烏克蘭連夜以近兩百架無人機襲擊莫斯科周邊，創下開戰以來最大規模攻擊。 重點二： 莫斯科煉油廠與機場受創，造成傷亡、疏散與大量航班取消延誤。

莫斯科煉油廠與機場受創，造成傷亡、疏散與大量航班取消延誤。 重點三：澤倫斯基稱此為對俄軍空襲基輔的報復，並警告莫斯科將持續承受打擊。

在七大工業國集團(G7)場邊對話後，俄羅斯 與烏克蘭 爆發新一輪激烈交火。烏克蘭連夜對俄羅斯發動大規模的無人機襲擊，成功轟炸莫斯科煉油廠並迫使俄國最大機場緊急疏散。烏克蘭總統澤倫斯基 強調，這是對俄軍日前摧毀基輔千年修道院的正當報復，並警告若俄軍持續空襲，「莫斯科將陷入火海」。

英國廣播公司(BBC)報導，烏克蘭18日對俄國首都莫斯科發動俄烏開戰以來最大規模攻擊，近200架無人機打擊莫斯科周邊目標。莫斯科州州長伏洛比約夫(Andrei Vorobyov)表示，該地區有17人受傷。俄國國防部說，俄軍在24小時內於全國攔截並摧毀近1000架無人機與4枚烏克蘭巡弋飛彈。南部羅斯托夫地區的一處油庫也遭到攻擊，造成1人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯表示，基輔再次對莫斯科地區實施「長程制裁」，「該結束這場戰爭了，俄羅斯必須採取必要的外交步驟」，還說這波大規模無人機空襲是回應上周俄國攻擊基輔。當時名列聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產的基輔洞窟修道院(Kyiv Pechersk Lavra)園區陷入火海。

澤倫斯基說，「我們不想要戰爭，但要是烏克蘭遭受戰火，莫斯科也會遭殃」。

莫斯科東南部卡波尼亞(Kapotnya)煉油廠在一個月內已三度遭到攻擊，本周則兩度受攻擊。大量影片顯示爆炸威力巨大，一個大型儲油罐的蓋子被炸飛到數十公尺的高空。知情人士透露，此次攻擊曾迫使煉油廠停工，讓俄國多處能源設施損失進一步擴大，俄境油品危機持續惡化。

隨著1架無人機的殘骸墜落，附近一間購物中心也發生火災，數棟大樓居民疏散。莫斯科的4座機場暫時關閉，逾500架次航班取消或延宕。

雖然俄國各地方政府禁止發布無人機空襲照片，但社群媒體仍可見到數十段影片，影片中無人機飛越天空，而莫斯科郊區工業區上空則發生爆炸，此外，社群媒體上也傳出莫斯科市區黑煙直竄天際的畫面。

BBC指出，基輔對俄國莫斯科與聖彼得堡目標發動長程打擊，目標是讓俄國人也嚐到戰爭滋味。

由於基輔長程攻擊能力提升，距離烏克蘭邊境約500公里的莫斯科愈來愈頻繁遭到無人機空襲。

烏軍無人機2023年春天首度成功抵達莫斯科，不過當時的攻擊較為零星，且通常只涉及少數幾架無人機。俄羅斯隨後在莫斯科周邊大舉部署防空系統，而烏克蘭在攻擊中出動的無人機數量也大幅增加，部分無人機成功突破這些防空網。

另一方面，基輔表示，俄羅斯18日向烏克蘭發射超過200架無人機以及多枚彈道飛彈。

儘管川普在本周G7峰會時談到莫斯科應與烏克蘭「達成協議」以結束戰爭，但俄羅斯總統普亭至今多次拒絕與澤倫斯基面對面會談，並堅稱俄方將持續以武力奪取烏東頓巴斯地區，雙方戰火在外交對話後反而愈演愈烈。