俄烏開戰以來最大規模 烏克蘭200架無人機襲擊莫斯科

烏克蘭18日對莫斯科發動開戰以來最大規模無人機攻擊，遇襲地點冒出濃煙。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭 18日對俄國 首都莫斯科發動俄烏開戰以來最大規模攻擊，近200架無人機打擊莫斯科周邊目標。莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）表示，該地區有17人受傷。

俄國國防部說，俄軍在24小時內於全國攔截並摧毀近1000架無人機與4枚烏克蘭巡弋飛彈。南部羅斯托夫地區的一處油庫也遭到攻擊，造成1人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯表示，基輔再次對莫斯科地區實施「長程制裁」，「該結束這場戰爭了，俄羅斯 必須採取必要的外交步驟」，還說這波大規模無人機空襲是回應上周俄國攻擊基輔。當時名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）園區陷入火海。

澤倫斯基說，「我們不想要戰爭，但要是烏克蘭遭受戰火，莫斯科也會遭殃」。

莫斯科東南部卡波尼亞（Kapotnya）煉油廠在一個月內已三度遭到攻擊，本周則兩度受攻擊。大量影片顯示爆炸威力巨大，一個大型儲油罐的蓋子被炸飛到數十公尺的高空。

隨著1架無人機的殘骸墜落，附近一間購物中心也發生火災，數棟大樓居民疏散。莫斯科的4座機場暫時關閉，逾500架次航班取消或延宕。

雖然俄國各地方政府禁止發布無人機空襲照片，但社群媒體仍可見到數十段影片，影片中無人機飛越天空，而莫斯科郊區工業區上空則發生爆炸。

BBC指出，基輔對俄國莫斯科與聖彼得堡目標發動長程打擊，目標是讓俄國人也嚐到戰爭滋味。

由於基輔長程攻擊能力提升，距離烏克蘭邊境約500公里的莫斯科愈來愈頻繁遭到無人機空襲。

烏軍無人機2023年春天首度成功抵達莫斯科，不過當時的攻擊較為零星，且通常只涉及少數幾架無人機。俄羅斯隨後在莫斯科周邊大舉部署防空系統，而烏克蘭在攻擊中出動的無人機數量也大幅增加，部分無人機成功突破這些防空網。

另一方面，基輔方面表示，俄羅斯18日向烏克蘭發射超過200架無人機以及多枚彈道飛彈。