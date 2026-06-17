G7重新聚焦烏克蘭戰爭 川普暗示很快將恢復俄油制裁

美國總統川普。(美聯社)

美國可能很快重新對俄羅斯石油運輸實施制裁。在七大工業國集團（G7 ）高峰會上，美國總統川普 及其他領袖今天決議，將烏克蘭 戰爭重新列為議程重點。

美聯社報導，近期以色列與伊朗衝突搶占國際新聞版面，相對淡化了烏克蘭戰爭議題。不過，在宣布結束持續約3個半月波斯灣衝突協議後，川普希望將焦點重新轉回烏克蘭。

他說：「伊朗很快就會成為後照鏡中的事情。」

美國今年3月因原油價格急漲，暫時放寬部分俄油運輸制裁，相關豁免措施之後又獲延長。

川普說，美國在伊朗戰事期間為了壓低油價，曾暫時放寬部分對俄油的制裁，如今隨著更多石油經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸，可以重新實施制裁了。

川普在峰會舉辦地點艾維安巴恩（Evian-les-Bains）對媒體表示：「很快我們就能這麼做，因為現在石油已恢復流通…我們很快就能恢復制裁。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天也參與G7領袖會議，討論俄烏戰爭局勢。會談歷時約75分鐘後結束。

澤倫斯基透露，G7領袖支持烏克蘭取得更多愛國者飛彈系統，並討論透過授權生產方式提高產量。

由於川普政府削減對烏軍援，目前法國及其他歐洲盟國已成為烏克蘭最大的軍事與財政支持來源。

川普則淡化俄烏戰爭對美國的直接影響，但對傷亡人數表達遺憾。

英國宣布新一輪對俄制裁措施，鎖定俄羅斯用於出口石油與天然氣的「影子船隊」（shadow fleet），以及協助規避西方制裁的金融網絡。

烏克蘭15日已正式展開加入歐洲聯盟（EU）的談判程序。基輔當局認為，歐盟會員資格將為戰後提供重要安全保障。不過，烏克蘭最希望取得的保障仍是加入北大西洋公約組織（NATO）。

然而川普政府堅持烏克蘭目前不應加入北約，部分盟國也擔心戰爭持續期間接納烏克蘭恐帶來更大風險。