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俄軍猛攻烏克蘭釀9死 基輔世界遺產宗教建築受創

中央社基輔15日綜合外電報導
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俄羅斯對烏克蘭多座主要城市發動空襲，使基輔歷史悠久的聖母安息主教座堂陷入火海。圖...
俄羅斯對烏克蘭多座主要城市發動空襲，使基輔歷史悠久的聖母安息主教座堂陷入火海。圖為緊急救援人員15日撲滅了教堂屋頂的火。(路透)

俄羅斯烏克蘭多座主要城市發動空襲，使基輔歷史悠久的聖母安息主教座堂陷入火海，並造成至少9人死亡；另一方面，烏克蘭對莫斯科以南地區發動的攻擊也造成3人喪命。

烏克蘭空軍表示，俄軍共發射70枚飛彈和611架無人機，主要鎖定基輔為攻擊目標；烏克蘭防空部隊則成功擊落50枚飛彈及582架無人機。

這波攻擊發生之際，美國與伊朗達成協議的消息為中東戰爭帶來和平曙光，也凸顯持續逾4年的俄烏戰爭至今仍不見盡頭。

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）今天表示，俄軍空襲東北部的哈爾科夫（Kharkiv）後，有5名救難人員在執行滅火任務時殉職。

克利孟科與哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說，另有至少9人受傷。

首都基輔則有4人喪生，名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的基輔洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）園區也陷入火海。

在場的法新社記者說，10多輛消防車包圍修道院的聖母安息主教座堂（Dormition Cathedral），教堂一側出現一個巨大破洞，火舌則從屋頂竄出，消防人員從建築內部及高空作業平台持續灌救。

烏克蘭文化部表示，俄軍今年1月攻擊基輔洞窟修道院建築群，導致多棟建物受損。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）譴責這是對修道院的「直接攻擊」。

法新社記者目擊，當防空系統在夜空中攔截飛彈、燃燒中的殘骸墜落市區時，居民紛紛奔向避難場所。

基輔北部地區約14萬名居民無電可用，另外還有至少25人受傷。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）首府第聶伯羅（Dnipro）也遭到攻擊，造成2人受傷。

蘇米州軍事行政首長格里哥洛夫（Oleg Grygorov）則表示，該州東北部地區有3人受傷，其中包括1名兒童。

另一方面，俄羅斯杜拉州（Tula）州長米利亞耶夫（Dmitry Milyaev）表示，烏克蘭無人機襲擊距離莫斯科約200公里的杜拉市，造成3人死亡、3人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都在今天致電美國總統川普，討論俄烏戰爭問題。

澤倫斯基在社群平台X表示，雙方討論了「有助於立即實現和平的事項」；克里姆林宮則說，普亭與川普的通話聚焦於烏克蘭和平談判，以及美國與伊朗相關議題。

這場自2022年2月爆發的衝突，已演變為二戰結束以來歐洲規模最大的戰爭，造成數以千計平民及數十萬軍人喪命。

俄羅斯對烏克蘭多座主要城市發動空襲，使基輔歷史悠久的聖母安息主教座堂陷入火海。(...
俄羅斯對烏克蘭多座主要城市發動空襲，使基輔歷史悠久的聖母安息主教座堂陷入火海。(路透)

精華 FAQ

  • 基輔洞窟修道院園區遭波及，聖母安息主教座堂一側出現巨大破洞，屋頂竄出火舌，現場多輛消防車持續灌救，顯示世界遺產建築受損嚴重。

  • 俄軍攻擊烏克蘭造成至少9人死亡，基輔、哈爾科夫等地另有多人受傷；烏克蘭無人機襲擊俄羅斯杜拉州則造成3人死亡、3人受傷。

  • 澤倫斯基與普亭都致電川普，前者談及有助立即實現和平的事項，後者則聚焦烏克蘭和平談判，以及美國與伊朗相關議題，反映外交仍在推進。

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