華府智庫：烏阻俄軍推進攻勢 雙方加強遠程打擊更傷平民
AI重點
文章重點整理：
近幾個月來俄羅斯雖對烏克蘭各地市鎮加緊轟炸，但其在戰場上的攻勢正顯出減弱跡象，俄國國防部發聲明宣告奪下烏克蘭村鎮的次數，已不如以往頻繁，烏軍甚至在一些地區取得據點。
中央社引述法新社報導，隨著俄羅斯全面侵略烏克蘭已4年多，華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War，ISW）本月發布報告指出，烏軍已「大致阻止」俄軍今年春夏之際的攻勢推進。
分析戰爭研究所的資料後發現，4月和5月俄羅斯軍隊在烏克蘭丟掉的土地比拿下的多。儘管這些變化不足以改變戰局，但顯示俄軍正面臨愈來愈大困難。
俄羅斯軍事專家赫蘭契辛（Alexander Khramchikhin）表示，俄羅斯部隊目前推進速度極為緩慢，儘管俄軍規模和裝備皆優於烏軍，但在無人機投入戰場下，前線雙方已產生一塊「死區」（dead zone）；除非烏軍資源「耗盡」，否則俄軍推進速度難以預期加快。
俄羅斯選擇不在前線沿線發動大規模推進，而是將軍力集中在奪取烏克蘭重要據點、位於頓內茨克州（Donetsk）的前工業城康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）。
烏克蘭軍隊則長期面臨徵兵困難，也不再有足夠資源來發動大規模攻勢。
烏克蘭分析家畢利斯科夫（Mykola Bielieskov）指出，基輔目前主要目標是將俄羅斯逼到必須坐上談判桌，「可以斷言的是，對我方來說情勢已停止惡化」。
俄烏在戰場皆面臨僵局下，雙方都已強化遠程打擊。俄羅斯矢言對烏克蘭發動「系統性」攻擊，並發射了數量屢創新高的無人機和飛彈。
分析家則指出，烏克蘭也幾乎每周打擊俄國石油業，並加強在俄軍占領區用無人機攻擊其補給道路。
然而，隨著俄烏戰爭如今打擊範圍遠超出戰場，受苦的是平民。聯合國（UN）8日便通報，目前戰事是這場戰爭開打以來最致命時刻。
戰爭研究所認為，烏軍已大致阻止俄軍今年春夏之際的推進。4月與5月俄軍失去的土地還多於拿下的土地，顯示其攻勢正面臨更大困難。 俄軍雖在人數與裝備上占優，但無人機大量投入後形成前線「死區」，使推進速度變得極慢。專家認為，除非烏軍資源耗盡，俄軍才可能明顯加速。 俄羅斯加大無人機與飛彈遠程轟炸，烏克蘭則頻繁打擊俄國石油業並攻擊占領區補給線。由於打擊範圍擴大，平民承受更嚴重的傷亡與破壞。
精華 FAQ
戰爭研究所認為，烏軍已大致阻止俄軍今年春夏之際的推進。4月與5月俄軍失去的土地還多於拿下的土地，顯示其攻勢正面臨更大困難。
俄軍雖在人數與裝備上占優，但無人機大量投入後形成前線「死區」，使推進速度變得極慢。專家認為，除非烏軍資源耗盡，俄軍才可能明顯加速。
俄羅斯加大無人機與飛彈遠程轟炸，烏克蘭則頻繁打擊俄國石油業並攻擊占領區補給線。由於打擊範圍擴大，平民承受更嚴重的傷亡與破壞。
上一則