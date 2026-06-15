華府智庫：烏阻俄軍推進攻勢 雙方加強遠程打擊更傷平民

圖為烏克蘭民眾12日站在南部城市尼古拉耶夫一處遭俄羅斯無人機襲擊而嚴重受損的房屋旁。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： ISW指出烏軍已大致阻止俄軍春夏攻勢推進。

ISW指出烏軍已大致阻止俄軍春夏攻勢推進。 重點二： 俄軍前線推進放緩，4月與5月失土多於奪地。

俄軍前線推進放緩，4月與5月失土多於奪地。 重點三：雙方轉向遠程打擊，平民承受更大傷亡與破壞。

近幾個月來俄羅斯 雖對烏克蘭 各地市鎮加緊轟炸，但其在戰場上的攻勢正顯出減弱跡象，俄國國防部發聲明宣告奪下烏克蘭村鎮的次數，已不如以往頻繁，烏軍甚至在一些地區取得據點。

中央社引述法新社報導，隨著俄羅斯全面侵略烏克蘭已4年多，華府 智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War，ISW）本月發布報告指出，烏軍已「大致阻止」俄軍今年春夏之際的攻勢推進。

分析戰爭研究所的資料後發現，4月和5月俄羅斯軍隊在烏克蘭丟掉的土地比拿下的多。儘管這些變化不足以改變戰局，但顯示俄軍正面臨愈來愈大困難。

俄羅斯軍事專家赫蘭契辛（Alexander Khramchikhin）表示，俄羅斯部隊目前推進速度極為緩慢，儘管俄軍規模和裝備皆優於烏軍，但在無人機投入戰場下，前線雙方已產生一塊「死區」（dead zone）；除非烏軍資源「耗盡」，否則俄軍推進速度難以預期加快。

俄羅斯選擇不在前線沿線發動大規模推進，而是將軍力集中在奪取烏克蘭重要據點、位於頓內茨克州（Donetsk）的前工業城康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）。

烏克蘭軍隊則長期面臨徵兵困難，也不再有足夠資源來發動大規模攻勢。

烏克蘭分析家畢利斯科夫（Mykola Bielieskov）指出，基輔目前主要目標是將俄羅斯逼到必須坐上談判桌，「可以斷言的是，對我方來說情勢已停止惡化」。

俄烏在戰場皆面臨僵局下，雙方都已強化遠程打擊。俄羅斯矢言對烏克蘭發動「系統性」攻擊，並發射了數量屢創新高的無人機和飛彈。

分析家則指出，烏克蘭也幾乎每周打擊俄國石油業，並加強在俄軍占領區用無人機攻擊其補給道路。

然而，隨著俄烏戰爭如今打擊範圍遠超出戰場，受苦的是平民。聯合國（UN）8日便通報，目前戰事是這場戰爭開打以來最致命時刻。