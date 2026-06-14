澤倫斯基和普亭分別與川普通話 商討烏克蘭戰爭

川普總統(左起)、烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普亭。(美聯社)

烏克蘭 總統府指出，總統澤倫斯基 今天和美國總統川普通話，雙方討論戰爭、和平及外交事務，強調在川普80歲生日當天進行了「具實質意義的」對話。

克里姆林宮也表示，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）今天致電川普，討論烏克蘭戰爭、伊朗局勢，以及美國特使即將訪俄等議題。

法新社報導，烏克蘭戰爭早已進入第5年，美國主導的停火談判因伊朗戰爭而遭到延宕，而俄羅斯戰場推進顯露出後繼無力跡象。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）向記者表示：「這是一場相當具有實質內容的對談，從生日祝賀到外交和戰爭／和平議題都有討論。」他表示這通電話進行30到35分鐘。

曾宣稱上任一天內就能終結這場戰爭的川普敦促雙方努力促成衝突落幕。他也一再要求烏克蘭對2022年2月發動侵略的俄羅斯讓步。

不願意具名的政府高層官員表示，川普16日將在法國與澤倫斯基出席七大工業國集團（G7）工作會議，但雙邊會談尚未排入行程。

與此同時，普亭今天也與川普通話。克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者：「對話聚焦於美國和伊朗正在擬定的諒解備忘錄上。川普表示協議即將達成。」

鄂夏柯夫還說，「雙方同意，目前密切參與伊朗事務的美國總統特別代表威科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）將會很快訪問俄羅斯」。

川普去年在白宮與澤倫斯基會面期間嚴厲指責對方，氣氛緊張。川普並且邀請普亭去年8月在阿拉斯加（Alaska）舉行高峰會，招致外界批評。

▼收聽一洲焦點Podcast：