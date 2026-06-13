我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：終戰協議排定14日簽署 荷莫茲海峽將重開

尼克今有望封王 主場外重開觀賽派對 嚴查無票者

歐盟高層證實 中國協助訓練派往烏克蘭戰場的俄羅斯部隊

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2月在俄烏戰爭中，札波羅熱1棟嚴重受損的公寓內部。（路透）
圖為2月在俄烏戰爭中，札波羅熱1棟嚴重受損的公寓內部。（路透）

中國過去一再強調於烏俄戰爭中保持中立，但是上月有外媒揭露，歐洲情報機構認為，中國協助訓練派往烏克蘭戰場的俄羅斯部隊。一名歐洲聯盟高層近日證實，中國協助秘密訓練赴烏克蘭戰場的俄羅斯軍人。

法新社12日引述歐盟高層，「我們的情報機構確認中國協助訓練俄羅斯軍人。訓練在中國多地進行，有數百個部隊參與」，並指中國訓練的俄羅斯軍人，部分已派往烏克蘭戰場。

數家媒體上月報導，歐洲情報機構認為，中國協助訓練派往烏克蘭戰場的俄羅斯部隊。德國《世界報》引述機密文件，訓練主要專注於無人機使用和電子戰操作，多數用於烏克蘭戰場。

報導指出，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，北京一再重申在俄烏衝突中保持中立，但協助訓練俄羅斯軍人的指控，令人質疑中國為俄羅斯提供的援助遠甚於所公開的資訊。

根據三家歐洲情報機構及路透查閱的文件，解放軍去年底曾在中國境內秘密訓練約200名俄羅斯軍人，當中部分俄軍人已前往烏克蘭參戰。秘密訓練內容主要在使用無人機，相關內容載於中俄高級軍官去年7月在北京簽署的一份俄中雙語協議。

兩家情報機構表示，中國軍人從2024年已開始赴俄訓練，但俄羅斯軍人赴華訓練則是近期的事。

對此，中國外交部上月僅重申，「在烏克蘭危機問題上，中方始終秉持客觀、公正立場，致力推動和談。這一立場是一貫且明確的。相關各方不應刻意挑動對立或轉嫁責任。」

另據俄通社報導，羅斯總統普丁近日表示，俄羅斯正抓緊生產FPV無人機和人工智慧無人機，並指俄羅斯準備在考慮自身國家利益的基礎上就烏克蘭問題解決進行談判。

精華 FAQ

  • 歐盟高層表示，情報機構已確認中國協助訓練俄羅斯軍人，訓練在中國多地進行，規模達數百人，且其中部分人員後續已被派往烏克蘭戰場。

  • 報導指出，訓練內容主要集中在無人機操作與電子戰，尤其是烏克蘭戰場大量使用的相關技能；另有文件提到，訓練依據中俄高級軍官簽署的雙語協議進行。

  • 中國外交部重申在烏克蘭危機上保持客觀公正、推動和談；但歐洲情報與媒體披露的秘密訓練內容，讓外界懷疑北京對俄援助實際上超過公開承認的範圍。

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

上一則

日本海岸漂來150公尺巨型管 標有中企名稱 民：像科幻片

延伸閱讀

德國官員談烏克蘭議題 稱歐盟與俄羅斯對話契機浮現

德國官員談烏克蘭議題 稱歐盟與俄羅斯對話契機浮現
澤倫斯基赴愛沙尼亞出席NB8峰會 歐洲重申挺烏抗俄

澤倫斯基赴愛沙尼亞出席NB8峰會 歐洲重申挺烏抗俄
發公開信邀普亭會面 澤倫斯基喊「別怕結束戰爭」俄回應了

發公開信邀普亭會面 澤倫斯基喊「別怕結束戰爭」俄回應了
俄烏戰打1569天正式超越一戰 專家：加了無人機的世界大戰

俄烏戰打1569天正式超越一戰 專家：加了無人機的世界大戰

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
日本高市早苗的孫子被爆到「敵國」中國留學。圖為日前她在迎接到訪的菲律賓總統小馬可仕時致詞。（路透）

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

2026-06-09 02:55
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

中國稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

2026-06-08 12:07

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁

苗族邪教首領 性侵大量女信徒與女童 被判225年監禁
德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡

德州爆大規模槍擊 1死10傷…槍手也身亡
SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤
華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠