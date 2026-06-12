我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX今日掛牌 馬斯克身價破兆美元…今日5件事

好市多這9項夏季優惠商品 每件都30元有找

俄羅斯在芬蘭邊境建新基地 集結兵力恐達1.5萬

中央社赫爾辛基12日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為2025年6月5日衛星影像顯示，在俄羅斯彼得羅扎沃茨克（Petrozavod...
圖為2025年6月5日衛星影像顯示，在俄羅斯彼得羅扎沃茨克（Petrozavodsk）的俄羅斯基地。(路透)

芬蘭媒體報導，最新衛星影像顯示，俄羅斯正在芬蘭東側邊境約175公里處大舉動工，數十年來首次興建軍事基地，預計容納4000至6000名士兵；連同俄屬卡瑞里亞（Karelia）周邊的兵力部署，能集結地面部隊達1萬5000人。

芬蘭國家廣播公司（Yle）近日發布調查報導，追蹤俄羅斯沿北約邊境的軍事擴張。這座新基地座落於俄屬卡瑞里亞首府彼得羅扎沃茨克（Petrozavodsk）近郊的諾瓦婭維爾加（Novaya Vilga），今年春季動工，目前已可見逾十棟大型營房。

工地的位置因一份給水排水工程合約浮上檯面。前芬蘭軍事情報官員、軍事專家艾克倫（Marko Eklund）循線找到工地，再從Yle取得的衛星影像中，辨識出閱兵廣場、疑似指揮部，以及兩翼正在趕工的營房群。合約上的給水排水工程金額近590萬歐元（約683萬美元）。

艾克倫研判，基地將可容納一個步兵旅或師的核心兵力。他表示，「兵力進駐後，加上配屬的輔助部隊，卡瑞里亞地區能集結的士兵恐達近1萬5000人。」

在同城市，舊有的雷布卡（Rybka）基地去年也悄然重啟，至今年初已累計增加約135輛軍用車輛。俄羅斯今年還要在彼得羅扎沃茨克再開第三處工地，為鐵道部隊興建營區，彌補列寧格勒軍區長期缺乏此兵種的缺口。

「卡瑞里亞過去在地面部隊幾乎是個真空地帶。」艾克倫直言，如今的格局大相逕庭。他強調，俄軍作戰能力正在大幅提升。

芬蘭外交政策研究所（Finnish Institute of International Affairs）研究員拉維凱寧（Jyri Lavikainen）則有不同意見。他指出，新基地對芬蘭安全的直接影響有限。開戰時俄羅斯不會只靠就地駐軍，入侵烏克蘭前俄方也是從各軍區抽調兵力集結，殷鑑不遠。他指出，烏克蘭戰場已大幅消耗俄羅斯軍力，「目前兵力捉襟見肘，連進駐新基地都顯不足。」

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）昨日針對此項調查回覆Yle記者，芬蘭對俄羅斯在鄰近地區的部署「掌握得非常清楚」，不令人意外；芬蘭和北約也在同步強化防衛能力。「芬蘭人可以放心。」

拉維凱寧表示，俄羅斯在芬蘭邊境增兵，在芬蘭申請加入北約時就已計算在內，「芬蘭和北約的防衛計畫，從來不僅關注潛在威脅的動向。」他認為，烏克蘭戰爭的走向也牽動著芬蘭的局勢：烏克蘭若能保住主權，俄羅斯的主力就會持續被牽制；若無法支撐，局勢會明顯不同。

精華 FAQ

  • 基地位於俄屬卡瑞里亞首府彼得羅扎沃茨克近郊諾瓦婭維爾加，距芬蘭東側邊境約175公里，預計可容納4000至6000名士兵，已見多棟營房興建中。

  • 因新基地可作為步兵旅或師核心，加上彼得羅扎沃茨克周邊既有部隊、輔助單位與鐵道兵等部署，整體地面兵力可推升到近1萬5000人。

  • 芬蘭國防部長認為情勢在掌握之中，並強調芬蘭與北約同步強化防衛；另有研究員指出，俄軍主力仍受烏克蘭戰事牽制，短期威脅有限。

邊境 俄羅斯 北約

上一則

巴基斯坦總理：美伊已就和平協議文本達共識

下一則

SpaceX今日掛牌 馬斯克身價破兆美元…今日5件事

延伸閱讀

芬蘭防長：首度發現 中國仿俄模式收購該國戰略地產

芬蘭防長：首度發現 中國仿俄模式收購該國戰略地產
俄羅斯以克里米亞主權抗辯 芬蘭法院斥缺乏現實基礎

俄羅斯以克里米亞主權抗辯 芬蘭法院斥缺乏現實基礎
拉脫維亞領空遭無人機闖入 北約出動戰機擊落

拉脫維亞領空遭無人機闖入 北約出動戰機擊落
澤倫斯基赴愛沙尼亞出席NB8峰會 歐洲重申挺烏抗俄

澤倫斯基赴愛沙尼亞出席NB8峰會 歐洲重申挺烏抗俄

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
日本高市早苗的孫子被爆到「敵國」中國留學。圖為日前她在迎接到訪的菲律賓總統小馬可仕時致詞。（路透）

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

2026-06-09 02:55
澳洲柏斯東北部一處稀土礦場裡一袋袋的稀土精礦，準備出口。 （路透）

中國稀土出口卡關 日本急尋澳洲、印度替代來源

2026-06-08 12:07

超人氣

更多 >
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非