我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX登場市值就輾軋台積電？全球散戶大戶搶買股

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

俄烏戰爭持續1569天 打得比一戰久 無人機改變戰場生態

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1916年索姆河戰役期間，法國博蒙哈梅爾地區一處戰壕。(路透)
1916年索姆河戰役期間，法國博蒙哈梅爾地區一處戰壕。(路透)

紐約時報報導，俄烏戰爭自2022年2月爆發至今已持續1569天，超過4年3個月，超越第一次世界大戰的時間。兩場戰爭同樣始於入侵方企圖速戰速決，最終遭擊退並陷入戰線凍結；也都因新型武器改變戰場，一戰是戰車，俄烏戰爭則是無人機。烏克蘭歷史學家赫里察克直言：「俄烏戰就是加了無人機的第一次世界大戰。」

不過，兩場戰爭規模不同，傷亡難以直接比較；一戰約900萬至1100萬名士兵陣亡，俄烏戰爭迄今約50萬人死亡。

和談停滯下，俄烏戰爭短期未見結束跡象。民調顯示，約半數烏克蘭人認為至少要到2027年才會結束，持續時間將進一步逼近長達六年的二戰。歷史學家提醒，兩次世界大戰規模遠大於俄烏戰爭，涉及多國與多個戰場，傷亡與火力難以直接比較。

儘管如此，赫里察克(Yaroslav Hrytsak)認為，俄烏戰爭和一戰一樣，不僅重塑歐洲地緣政治與軍事同盟，推動數十年來罕見的軍備擴張，可能成為現代歐洲史上最具影響力的衝突。軍事分析家也指出，兩場戰爭都因新技術改變作戰方式；100年前是飛機與戰車，如今是無人機。

法國退役上校兼軍事史學家戈雅(Michel Goya)直言，俄烏戰爭在許多方面是最接近一戰的現代戰爭。

兩場戰爭開局相似。德軍1914年企圖速攻巴黎，俄軍2022年也快速推進基輔，最終都遭擊退，戰事隨後都轉為戰線僵持的消耗戰。2022年底，烏軍躲進戰壕與掩體，宛如一戰壕溝戰重現。戈雅指出，當戰線凍結、砲火密集，軍隊就會回到「挖戰壕求生」的模式。

不過，無人機已改變這套戰法。在無人機全天候監控下，傳統開放式戰壕變得危險，烏軍如今更仰賴「更小、更深」的地下掩體，降低被空中發現與攻擊的風險。

儘管今日戰場型態與一戰愈來愈不同，破壞景象卻相似。烏軍透過偵察無人機看到的前線畫面，仍是斷裂樹木、殘破房屋與布滿砲彈坑的田野，令人聯想到百年前戰場。

烏克蘭戰場消耗程度驚人，俄軍推進速度有時甚至比一戰最膠著的戰役還慢。華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)指出，俄軍近期全面占領烏東波克羅夫斯克(Pokrovsk)時，平均每天僅推進約75碼，慢於一戰血腥的索姆河戰役(Battle of the Somme)。

如今關鍵在於，哪一方能打破僵局。

彭博11日引述知情人士透露，英法德三國認為隨俄烏戰情勢轉向基輔，計畫利用15日至17日七大工業國集團峰會，爭取川普總統推動俄烏展開新一輪和談，可能提議以目前前線作為談判起點，同時為烏克蘭提供包括部署多國部隊的安全保證。

2024年11月，烏東前線頓內茨克州遭俄軍空襲後淪為廢墟。(美聯社)
2024年11月，烏東前線頓內茨克州遭俄軍空襲後淪為廢墟。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因兩場戰爭都從速攻開局，隨後陷入戰線僵持與消耗戰；又都受新武器改變戰法，只是一戰是戰車與飛機，俄烏戰爭則是無人機主導偵察與打擊。

  • 無人機可全天候監控前線，讓開放式戰壕更容易被發現與攻擊，因此烏軍改用更小、更深的地下掩體，降低空中偵察與精準打擊帶來的風險。

  • 彭博指出，英國、法國與德國正考慮利用G7峰會推動川普促成新和談，可能主張以現有前線作談判起點，並為烏克蘭提供多國部隊等安全保證。

紐約時報 烏克蘭

上一則

伊朗關荷莫茲 蘇伊士運河運量成長28% 收入創2年新高

下一則

遊客推高房價、擴建迫居民搬遷 聖家堂成都市問題核心

延伸閱讀

發公開信邀普亭會面 澤倫斯基喊「別怕結束戰爭」俄回應了

發公開信邀普亭會面 澤倫斯基喊「別怕結束戰爭」俄回應了
美伊、俄烏戰曝「修昔底德陷阱」過時？學者評台灣一事不如伊朗烏克蘭

美伊、俄烏戰曝「修昔底德陷阱」過時？學者評台灣一事不如伊朗烏克蘭
俄羅斯深夜猛轟基輔 愛國者飛彈攔截畫面曝光

俄羅斯深夜猛轟基輔 愛國者飛彈攔截畫面曝光
俄羅斯兵源枯竭 傳用高薪招募女大生參戰

俄羅斯兵源枯竭 傳用高薪招募女大生參戰

熱門新聞

目前新加坡人均空調使用率在亞太地區名列前茅，形成空調排放升溫、進而增加冷卻需求的惡性循環。新加坡氣候示意圖。(路透資料照)

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

2026-06-08 21:51
印度拉達克（Ladakh）9日舉行的梭吉拉隧道（Zojila tunnel）貫通儀式後，車輛駛過隧道。(美聯社)

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

2026-06-09 17:20
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

2026-06-10 16:36
漢莎航空公司一架波音客機4日在法蘭克福機場停機位發生起落架坍塌事故。(美聯社)

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

2026-06-04 15:08
日本高市早苗的孫子被爆到「敵國」中國留學。圖為日前她在迎接到訪的菲律賓總統小馬可仕時致詞。（路透）

日相高市早苗的孫子到中國留學 「全家最後一個知道」氣炸了

2026-06-09 02:55

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非