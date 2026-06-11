俄烏戰打1596天正式超越一戰 專家：加了無人機的世界大戰

1916年索姆河戰役期間，法國博蒙哈梅爾地區一處戰壕。（路透/IMAGO）

紐約時報報導，俄烏戰爭自2022年2月爆發至今已持續1569天，超過4年3個月，正式超越第一次世界大戰的時間。兩場戰爭同樣始於入侵方企圖速戰速決，最終遭擊退並陷入戰線凍結；也都因新型武器改變戰場，一戰是戰車，俄烏戰爭則是無人機。烏克蘭 歷史學家赫里察克直言：「俄烏戰就是加了無人機的第一次世界大戰。」

彭博11日引述知情人士透露，英國、法國與德國 認為隨俄烏戰情勢轉向基輔，計畫利用15日至17日七大工業國集團峰會，爭取美國總統川普 推動俄烏展開新一輪和談，可能提議以目前前線作為談判起點，同時為烏克蘭提供包括部署多國部隊的安全保證。

和談停滯下，俄烏戰爭短期未見結束跡象。民調顯示，約半數烏克蘭人認為至少要到2027年才會結束，持續時間將進一步逼近長達6年的二戰。歷史學家提醒，兩次世界大戰規模遠大於俄烏戰爭，涉及多國與多個戰場，傷亡與火力難以直接比較。

儘管如此，赫里察克（Yaroslav Hrytsak）認為，俄烏戰爭和一戰一樣，不僅重塑歐洲地緣政治與軍事同盟，推動數十年來罕見的軍備擴張，可能成為現代歐洲史上最具影響力的衝突。軍事分析家也指出，兩場戰爭都因新技術改變作戰方式；100年前是飛機與戰車，如今是無人機。

法國退役上校兼軍事史學家戈雅（Michel Goya）直言，俄烏戰爭在許多方面是最接近一戰的現代戰爭。

兩場戰爭開局相似。德軍1914年企圖速攻巴黎，俄軍2022年也快速推進基輔，最終都遭擊退，戰事隨後都轉為戰線僵持的消耗戰。2022年底，烏軍躲進戰壕與掩體，宛如一戰壕溝戰重現。戈雅指出，當戰線凍結、砲火密集，軍隊就會回到「挖戰壕求生」的模式。

不過，無人機已改變這套戰法。在無人機全天候監控下，傳統開放式戰壕變得危險，烏軍如今更仰賴「更小、更深」的地下掩體，降低被空中發現與攻擊的風險。

儘管今日戰場型態與一戰愈來愈不同，破壞景象卻相似。烏軍透過偵察無人機看到的前線畫面，仍是斷裂樹木、殘破房屋與布滿砲彈坑的田野，令人聯想到百年前戰場。

不過，兩場戰爭規模不同，傷亡難以直接比較；一戰約900萬至1100萬名士兵陣亡，俄烏戰爭迄今約50萬人死亡。

然而，北約盟軍轉型最高司令范迪耶（Pierre Vandier）今年春天訪問基輔後評估，無人機讓烏克蘭戰場的致命程度達到與一戰相當的水準。

烏克蘭戰場消耗程度驚人，俄軍推進速度有時甚至比一戰最膠著的戰役還慢。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）指出，俄軍近期全面占領烏東波克羅夫斯克（Pokrovsk）時，平均每天僅推進約75碼，慢於一戰血腥的索姆河戰役（Battle of the Somme）。

如今關鍵在於，哪一方能打破僵局。

一戰中，協約國靠海上封鎖削弱德國經濟，同時持續發動攻勢，最終取得勝利。烏克蘭策略也有相似之處：以無人機攻擊俄羅斯石油設施，削弱莫斯科戰爭財源；同時用大量小型攻擊無人機彌補兵力不足，試圖讓俄軍承受難以為繼的損失。

2024年11月，烏東前線頓內茨克州遭俄軍空襲後淪為廢墟。（美聯社）