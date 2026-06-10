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澤倫斯基證實見前切爾西老闆 傳達俄方關切終戰條件

中央社基輔9日專電
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烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基接受英國媒體專訪時證實，曾於5月底在基輔會晤俄羅斯寡頭、前英超切爾西足球俱樂部老闆阿布拉莫維奇。他表示，對方當時傳達莫斯科希望了解基輔對結束戰爭的條件。

英國「衛報」（The Guardian）8日刊登澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的專訪表示，阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）5月到訪基輔時稱，俄方希望知道烏方「準備做出哪些讓步」，並表示可將相關訊息轉達給俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。澤倫斯基則再次重申，希望與普亭舉行領導人會談。

澤倫斯基表示，他透過阿布拉莫維奇向普亭傳達的訊息是：「你正在我們的領土上與我們作戰。」他強調，烏克蘭不會離開自己的土地，也不會放棄勝利。

俄方未否認這場會面。普亭回應指出，澤倫斯基會見的是「我們商界的一名代表」，並強調該人士不代表俄羅斯官方。不過，這次接觸未產生具體成果。

「衛報」報導指出，澤倫斯基訪問英國期間，也曾向英國首相施凱爾（Keir Starmer）詢問阿布拉莫維奇2022年出售切爾西足球俱樂部所得資金的處理進展。阿布拉莫維奇當年以24億英鎊（約32億美元）出售俱樂部，並承諾將款項用於協助俄烏戰爭受害者。

施凱爾於2025年底表示，英國政府已準備透過法律程序轉移相關資金，作為烏克蘭人道援助用途。

阿布拉莫維奇曾擔任切爾西足球俱樂部老闆，並於2022年3月俄烏戰爭爆發初期參與和談。由於與克里姆林宮關係密切，他目前仍被列入歐盟與英國制裁名單，對相關報導未作回應。

根據烏克蘭媒體Radio NV報導，烏克蘭前外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，阿布拉莫維奇願意擔任「使者」，可能與保護自身資產有關，但他對此類接觸持保留態度。他認為，在俄羅斯現行權力結構下，無論當時或現在，都難以發揮實質作用。

但另有分析人士指出，阿布拉莫維奇的參與顯示，在推動和談方面，透過非正式或特殊管道進行接觸，可能較直接與俄方官員互動更具效果。

澤倫斯基4日曾公開致函普亭，提議雙方舉行會談以尋求達成協議，並警告若談判無法取得成果，基輔已準備持續作戰。普亭則拒絕會面，並表示停火只會讓烏方獲得重整機會，同時重申俄方要求烏軍撤出頓巴斯（Donbas）地區的立場尚未獲得回應。

精華 FAQ

  • 阿布拉莫維奇向基輔轉達俄方想知道烏克蘭願意做出哪些讓步，也表示可把相關訊息帶回給普亭；澤倫斯基則回應烏克蘭不會離開自己的土地。

  • 他重申希望與普亭直接會談，但也強調烏克蘭不會放棄勝利，不會撤出領土。相對地，普亭仍要求烏軍撤離頓巴斯，雙方立場差距很大。

  • 阿布拉莫維奇曾在戰爭初期參與和談，如今也被視為非正式溝通管道。外界同時關注他出售切爾西所得資金的去向，英國正研議移作烏克蘭援助。

澤倫斯基 俄羅斯 普亭

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