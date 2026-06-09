英媒稱「普亭嚇壞」 以色列靠AI獵殺伊朗領袖後 俄急關閉維安監視器

俄羅斯總統普亭6月8日在莫斯科與造船商會面。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金融時報稱以色列以AI分析伊朗監視器，鎖定並擊殺哈米尼。

金融時報稱以色列以AI分析伊朗監視器，鎖定並擊殺哈米尼。 重點二： 俄羅斯疑因普亭安保受威脅，曾暫停部分獨立監控系統。

俄羅斯疑因普亭安保受威脅，曾暫停部分獨立監控系統。 重點三：AI影像分析升級後，各國監視器可能反成外部滲透入口。

英國媒體「金融時報」披露，以色列 駭入伊朗 監視器鎖定擊殺伊朗最高領袖哈米尼，引發俄羅斯總統普亭 恐慌，莫斯科安全部門一度關閉一些保護普亭及其親近幕僚的特殊監控系統。兩名知情人士指出，這套監控系統獨立於莫斯科近30萬支監控市民的天網之外，俄方工程師全面檢查系統，並確認其與網路完全隔絕後，才恢復運作。

如今的AI影像分析技術正成為政府新型間諜工具，它可判讀畫面、辨識人的行為模式，並讓使用者以文字指令搜尋影像，查找比如交換物品、變裝、多次換衣，或同一車輛短時間內反覆經過特定地點。一名歐洲官員形容，這是「監控的聖杯」，AI不再只是找物品，而是找行為。英國與美國都已掌握這項工具。

金融時報3月訪問超過6名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德駭入德黑蘭監控系統，利用AI分析全城上千個交通監視器、長達數百萬小時影像，掌握哈米尼及其維安團隊行蹤；再結合美方人力情資交叉驗證，最終空襲擊殺哈米尼及多名伊朗高層。

普亭發言人未回應置評。俄羅斯聯邦安全局局長上周示警，俄國龐大的監控體系已成為安全漏洞，恐遭敵人利用。他直言：「美以最近刺殺伊朗高層是明確警訊。部分遇害官員的位置是透過德黑蘭監視器軟體的後門被確定。」

熟悉相關技術運算的專家指出，AI影像分析能力約自2023年大幅提升，近一年又出現躍進，已遠比傳統臉部辨識、槍枝偵測或車牌追蹤更精密。

金融時報訪問近12名情報與安全官員指出，這項新能力令人警覺，各國投入巨資建置的監視系統，尤其交通攝影機，可能反成敵方窺探城市與安全設施的入口。

一旦鎖定特定人物，系統可迅速回溯目標數個月的活動軌跡，重建其生活模式與人際接觸，並整合社群媒體、遭駭通訊、智慧裝置收音與旅行紀錄等資料。

各國反情報單位已開始封堵監控系統漏洞，但新舊型號監視器混合，使修補難度極高。印度已規定4月起禁止中國製監視器進入境內。

知情人士透露，伊朗也曾駭入以色列安全攝影機，但因無法即時消化大量影像串流，實際用途有限。

報導指，烏克蘭情報單位已滲透俄國交通監視攝影，還曾利用手機定位協助在莫斯科暗殺俄軍高層；一名烏克蘭駭客稱，莫斯科甚至克里姆林宮周邊攝影機仍在運作，且經常遭駭。

中國已開始利用AI影像分析技術加強監控。金融時報先前根據採購資料報導，中國正投資新一代AI攝影機與軟體。

但技術越進步，也讓中國的對手更有機會從外部窺探中國境內情況。一名五眼聯盟成員國安全官員說：「監視器是他們自己裝的，我們要做的只是找到進入系統的方法，而方法有的是。」

不過，這些技術並非萬無一失。真主黨、哈瑪斯等組織仍可透過手寫訊息或傳統電話等低科技手段，避開AI監控。